Poliția Română a anunțat controale stricte la petarde și artificii. Verificări inclusiv pe internet și la firmele de curierat

Data publicării:
un barbat tine in maini mai multe materiale pirotehnice
Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Planul „Pirotehnic”, activ la nivel național până în ianuarie 2026 Controale în piețe, târguri, gări, aeroporturi și în mediul online Prevenție în școli și patrule suplimentare de sărbători

Românii ar putea avea parte, în această iarnă, de primul Revelion cu mai puține petarde și artificii, după ce legea a restricționat accesul persoanelor fizice la majoritatea articolelor pirotehnice. Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis pentru redacția Digi24.ro că va intensifica verificările în toată țara, inclusiv în mediul online, vizând atât magazinele fizice, cât și vânzările online și livrările prin firmele de curierat.

Începând cu luna august 2025, a intrat în vigoare Legea nr. 92/2025, care modifică regimul materiilor explozive și interzice persoanelor fizice achiziționarea, pentru uz personal, a articolelor pirotehnice din categoriile F2, F3, F4, T1, T2, P1 și P2. Acestea includ, practic, petardele și artificiile clasice folosite în fiecare an de Revelion.

Conform noilor reguli, persoanele care au împlinit vârsta de 16 ani pot deține și utiliza exclusiv articole din categoria F1, considerate cu risc scăzut. În această categorie intră obiecte precum artificiile de brad, bețișoarele bengale, jerbele de mici dimensiuni, granulele scânteietoare, pocnitorile pentru petreceri sau cele cu confeti.

IGPR a precizat că materialele video publicate anterior de Poliția Română, în care sunt prezentate diferite tipuri de articole pirotehnice, au doar rol informativ și ilustrativ, fiind realizate înainte de intrarea în vigoare a noilor restricții.

Planul „Pirotehnic”, activ la nivel național până în ianuarie 2026

Pentru a limita riscurile asociate folosirii articolelor pirotehnice, Poliția Română derulează, la nivel național, Planul de acțiune „PIROTEHNIC”, în perioada 22 septembrie 2025 - 5 ianuarie 2026.

Potrivit IGPR, acest plan are ca obiectiv creșterea siguranței cetățeanului prin prevenirea, constatarea și combaterea evenimentelor generate de nerespectarea legii. Sunt vizate fapte precum deținerea, comercializarea, importul, transferul, depozitarea și utilizarea ilegală a articolelor pirotehnice, atât de către persoane fizice, cât și de către persoane juridice.

Reprezentanții IGPR au transmis pentru Digi24.ro că instituția „exercită controlul regimului operațiunilor cu materii explozive de uz civil și acționează integrat pentru diminuarea fenomenului infracțional și protejarea siguranței publice.”

Controale în piețe, târguri, gări, aeroporturi și în mediul online

Pe durata desfășurării planului, polițiștii vor efectua verificări la toți operatorii economici autorizați să comercializeze sau să depoziteze articole pirotehnice și materii explozive.

Acțiunile vizează, în mod special, complexurile comerciale, piețele, târgurile, dar și gările, porturile și aeroporturile.

„O atenție deosebită este acordată vânzărilor online, acolo unde autoritățile monitorizează platformele de comerț electronic și livrările prin firmele de curierat, pentru identificarea celor care pun în circulație articole interzise”, a transmis Inspectoratul General al Poliției Române pentru Digi24.ro. 

IGPR a subliniat că sunt desfășurate activități de identificare a persoanelor implicate în astfel de fapte, care pot fi trase la răspundere atât contravențional, cât și penal.

Prevenție în școli și patrule suplimentare de sărbători

Pe lângă componenta de control, Poliția Română desfășoară și acțiuni preventive.

Polițiștii organizează activități de informare inclusiv în unitățile de învățământ, unde elevii sunt avertizați asupra riscurilor reale generate de utilizarea articolelor pirotehnice ilegale sau periculoase.

Accentul este pus pe consecințele legale, dar și pe riscurile pentru integritatea corporală și impactul asupra mediului.

„Acțiuni de verificare și control au loc inclusiv în perioada 24.12.2025 - 01.01.2026, polițiștii fiind prezenți, în teren, în scopul menținerii unui climat de ordine și siguranță publică, prin prevenirea evenimentelor ce pot avea ca urmări, răniri de persoane sau chiar decese, dar și a tragerii la răspundere, sub aspect contravențional sau penal, a celor care încalcă normele legale, în materie”, au transmis reprezentanții IGPR pentru Digi24.ro.

Inspectoratul General al Poliției Române le recomandă cetățenilor să cumpere doar articole pirotehnice permise de lege și doar de la comercianți autorizați, să verifice dacă produsele sunt etichetate în limba română și să sesizeze autoritățile atunci când observă vânzări ilegale.

Potrivit Poliției Române, implicarea populației este esențială pentru prevenirea unor tragedii care, în anii anteriori, s-au soldat cu vătămări grave, distrugeri importante de bunuri și, în unele cazuri, pierderi de vieți omenești.

UTV
Cât câștigă Mariah Carey din „All I Want for Christmas Is You”. Piesa a ajuns la 2 miliarde de ascultări pe...