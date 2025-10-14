Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a arătat cum se acordă „salariul de excelență”. Replica Sindicatului Europol

Poliția Română a reacționat după ce Digi24.ro a scris despre o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din structurile IGPR. Este vorba de „salariul de excelență”, adică un bonus de până la 50% din salariu, care a devenit un mod prin care șefii din Poliție își majorează constant, pe parcursul a unor ani de zile în unele cazuri, veniturile lunare, dar și un mod de recompensare a „loialității” față de conducere.

Reamintim că Digi24.ro a prezentat un caz punctual, cel al unui comisar-șef de poliție recompensat cu „salariul de excelență”, deși a fost sancționat contravențional după un scandal în trafic, provocat de el.

CITEȘTE MAI MULTE AICI: „Salariu de excelență” de la șefi pentru șefi. Bonusul de performanță din Poliția Română ajuns o formă de „trafic de influență”

Episodul a scos la lumină o practică reclamată de ani de zile de sindicaliștii din Poliție.

Încă din 2018, Sindicatul Europol a reclamat modul în care se acordă acest „salariu de excelență” în IPJ Timiș. În acel an, din 32 de polițiști recompensați, 15 dintre ei erau ofițeri cu funcții de comandă.

De exemplu, oricare ar fi șeful Poliției municipale Timișoara, acesta ar încasa „din oficiu” salariul de excelență. Acesta este și cazul fostului comisar-șef care a condus structura din anul 2017 până în anul 2024, când i s-a retras accesul la informații clasificate, potrivit Sindicatului Europol.

„Șeful Poliției Municipiului Timișoara a primit de 12 ori consecutiv majorarea de 50%, în timp ce niciun subaltern de-al său nu a fost nominalizat. Explicația lui a fost că cei din subordinea lui nu merită. În mod paradoxal, dacă subalternii tăi nu merită, tu care trăiești pe spatele lor, primești majorarea”, a explicat Cosmin Andreica, președintele Sindicatului Europol, pentru Digi24.ro.

Poliția Română: Recompensele se dau în urma unor evaluări

Într-un comunicat de presă transmis după ce Digi24.ro a publicat articolul, Poliția Română a menționat că „acordarea recompenselor se face exclusiv în urma unor evaluări temeinice, desfășurate conform legislației și reglementărilor interne în vigoare”.

„Aceste evaluări au la bază indicatori de performanță profesională cuantificabili, propunerile de recompensare fiind analizate și avizate ierarhic, pe baza rapoartelor de activitate, a rezultatelor obținute și a recomandărilor comisiilor de evaluare”, potrivit replicii transmise de Poliția Română.

Cosmin Andreica, reprezentantul Sindicatului Europol, a explicat pentru Digi24.ro că metodologia la care face referire Poliția Română este secretizată.

„Nu există indicatori. Această anexă la care fac ei referire, în cazul Poliției Române, este clasificată ca secret de serviciu, pentru a fi sustrasă publicului. Am profitat de faptul că la Ministerul Justiției, pentru polițiștii de penitenciare (n.r. ANP), este nesecretă. Am luat metodologia și indicatorii de la ANP și am constatat că sunt foarte generici”, a explicat reprezentantul Sindicatului Europol pentru Digi24.ro.

Reprezentantul Sindicatului Europol mai subliniază că, în demersurile colegilor, nicio instituție nu a arătat notele de fundamentare care stau la baza acordării acestui „salariu de excelență”.

Poliția Română: Au fost recompensați polițiști care au salvat vieți omenești

Poliția Română a mai subliniat că „au fost recompensați polițiști care au salvat vieți omenești, în timpul serviciului sau în afara orelor de program, au intervenit voluntar pentru a preveni fapte grave ori a proteja persoane aflate în pericol, au rezolvat cazuri complexe ce au avut un impact semnificativ asupra siguranței comunității”.

Comunicatul integral al Poliției Române poate fi citit aici.

Reprezentantul Sindicatului Europol a menționat că în spatele unui polițist care realizează fapte excepționale și este recompensat pentru acest lucru, se află alți nouă șefi „care se ascund în spatele acestor rezultate”.

„Sunt abonații de serviciu ai acestor majorări, cei care primesc din șase în șase luni această majorare. Am identificat și cazuri în care primesc de 8 ani de zile, din vârful Poliției Române sau Ministerului de Interne. Oricât de excepțional ai fi, e greu de justificat care sunt argumentele care stau la baza acordării acestei majorări care devine obișnuință”, a mai punctat Cosmin Andreica pentru Digi24.ro.