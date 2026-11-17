Inspectoratul General al Poliției Române (IGPR) a transmis marți că o parte dintre aparatele radar au fost retrase temporar din utilizare pentru verificări și evaluări tehnice. Instituția a respins informațiile potrivit cărora măsura ar fi fost provocată de un atac cibernetic și a precizat că polițiștii rutieri folosesc în continuare peste 700 de radare funcționale la nivel național.

Precizările vin după ce în spațiul public s-a afirmat că sistemul care gestionează aparatele radar montate pe autospecialele Poliției ar fi fost atacat de hackeri. Potrivit informațiilor apărute, echipamentele nu ar mai fi înregistrat data și ora constatărilor făcute în trafic.

Poliția Română a dezmințit existența unui atac informatic și a explicat că aparatele retrase sunt supuse unor verificări pentru a se stabili dacă mai pot fi utilizate în condiții de siguranță și precizie.

„Unele echipamente au fost retrase temporar din utilizare pentru verificări și evaluări tehnice, în vederea asigurării acurateței constatărilor în trafic. Această situație nu este consecința unui atac informatic”, a transmis IGPR.

În urma evaluărilor tehnice se va stabili dacă echipamentele respective mai pot fi folosite. Instituția a precizat că retragerea temporară nu presupune automat casarea lor.

În acest timp, controalele de viteză continuă la nivel național, polițiștii rutieri având la dispoziție peste 700 de aparate radar funcționale.

„Recomandăm conducătorilor auto să respecte permanent regulile de circulație și limitele de viteză. Conduita responsabilă la volan protejează atât propria viață, cât și viața celorlalți participanți la trafic”, a mai transmis Poliția Română.

Editor : A.D.