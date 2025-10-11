Live TV

Poliția Română, ironizată pe net după ce a confiscat bancnote de recuzită. Comentariile internauților și replica polițiștilor

Data publicării:
bancnote false 100 euro prop copy
Foto: Poliția Română

Poliţia Română a fost intens ironizată pe reţelele de socializare după ce a anunţat că a capturat milioane de bancnote falsificate, a căror valoare depăşea 960 de milioane de euro, internauţii atrăgând atenţia că erau bani de recuzită. „Cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film, ci să îi introducă în circuitul real”, au transmis poliţiştii.

După ce Poliţia a anunţat că a capturat în Portul Constanţa Sud 4,8 milioane de bancnote falsificate, internauţii au atras atenţia că sunt bancnote de recuzită şi au ironizat autorităţile, scrie news.ro.

„Am şi eu acasă 5.000 de bancnote din acelea contrăfacute de pe Aliexpress, se joacă fiică-mea cu ele”, a scris o persoană.

„Verificaţi pe aplicaţia Temu, exact la fel au”, a comentat altcineva.

„Felicitări Poliţiei române care l-a prins pe Emil Gânj şi acum a trecut la capturarea banilor de recuzită cumpăraţi de pe Temu sau de la Jumbo. Meritaţi şi recompense”, a comentat o femeie.

„Le-a comandat cineva din Guvern să reducă deficitul bugetar”, a adăugat un bărbat.

Poliţia Română a transmis că a văzut comentariile şi glumele despre „banii de film”.

„E drept, pe ei scria «prop copy», dar cei care i-au comandat nu plănuiau să joace într-un film — ci să îi «introducă în scenariu» altundeva: în circuitul real. Ştim că pare amuzant la prima vedere, dar exact aşa încep multe tentative de înşelăciune: cu ceva ce «pare» inofensiv”, a transmis Poliţia Română.

Instituţia a precizat că intervenţia a fost una preventivă, pentru a evita ca unele persoane să devină victime, aşa cum s-a întâmplat în alte cazuri.

„Mai bine să fim ironizaţi pentru că am acţionat la timp, decât să regretăm că n-am făcut-o. Mulţumim celor care aleg să fie atenţi şi să ne semnaleze situaţii suspecte — vigilenţa publică face diferenţa”, au adăugat oficialii Poliţiei Române.

Poliţia Română şi Autoritatea Vamală Română au descoperit, în Portul Constanţa Sud, 160 de colete cu bancnote contrafăcute, fiind, în total, 4,8 milioane de bancnote. Valoarea însumată a bancnotelor false depăşea 960 de milioane de euro. Astfel de bancnote, care au inscripţia „Prop Copy”, au fost găsite la două magazine din Slatina, după ce un tânăr de 16 ani a plasat 20 de bancnote la o firmă din judeţul Olt.

Citește și:

Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum explică Poliția confiscarea „banilor”

Editor : B.E.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
anderson
1
Investitorul american care l-a promovat pe Călin Georgescu susține că e implicat în...
mircea cartarescu portret
2
Reacția lui Mircea Cărtărescu după ce a fost anunţat Premiului Nobel pentru Literatură
viktor orban
3
Viktor Orban a petrecut într-un local din Cluj. Liderul maghiar a cântat alături de...
SMARDAN - STEADFAST DART 25 - 19 FEB 2025
4
Cât ar rezista România în fața unui atac rusesc. Șeful Armatei arată care este cel mai...
profimedia-1038768397
5
Sticlele de plastic se vor schimba din nou. Ce urmează după capacul care nu se poate...
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Digi Sport
"Îmi pare rău, mamă!" O româncă s-a îmbogățit peste noapte, după o decizie radicală. Cum își câștigă banii
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
Ludovic Orban în studioul emisiunii „În fața ta”.
Ce ar fi făcut Ludovic Orban pentru reducerea deficitului: În prima...
JUC-HERGHELIE - CLUJ - CONGRES - UDMR - 10 OCT 2025
De ce a ieșit Sorin Grindeanu din sală când s-a intonat Imnul...
bogdan ivan
Ministrul Energiei anunță că „cineva de la Electrica o să fie...
exercitiu nato
Exercițiu NATO de amploare în România. Ce trebuie să știe românii...
Ultimele știri
Analiza lui Ludovic Orban asupra partidului pe care l-a condus: O tăcere asurzitoare în ce privește sprijinul pentru Bolojan
Zece ani de la Colectiv. Marș în București, pe 30 octombrie: corupţia încă ucide în România
Mircea Lucescu, nervos la conferinţa de presă înaintea meciului cu Austria: „Toţi sunteţi selecţioneri”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
bancnote false 100 euro prop copy
Miliardul de euro în „bancnote contrafăcute” era de fapt recuzită pentru filme. Cum explică Poliția confiscarea „banilor”
bani falși
Cantitate uriașă de bani falși, capturată în Portul Constanța. Aproape un miliard de euro era depozitat în zeci de cutii
sgbsgt
Condiții de muncă în Poliție, ca în Evul Mediu: clădiri vechi, mizerie, fără apă și toalete improvizate: „Să meargă în boscheți”
Dotări auto obligatorii iarna. Foto Getty Images
Lista echipamentelor auto obligatorii pe timp de iarnă. Ce sancțiuni riscă șoferii nepregătiți
Când se montează cauciucurile de iarnă. Foto Getty Images
Când sunt obligatorii cauciucurile de iarnă. Șoferii riscă amenzi și reținerea certificatului de înmatriculare dacă nu le montează
Partenerii noștri
Pe Roz
Nepotul lui Steven Tyler, într-o apariție rară în NYC, alături de mama sa celebră, Liv. Milo împlinește 21 de...
Cancan
Cauza morții Marinelei Chelaru. Actrița nu a mai respectat sfatul medicilor și a comis două greșeli fatale
Fanatik.ro
Legenda care a câștigat de două ori aurul olimpic a renunțat la viața de la oraș și s-a mutat într-un sat...
editiadedimineata.ro
O nouă descoperire împotriva căderii părului
Fanatik.ro
Tatăl fotbalistului care face 45.000 de euro pe zi, acuzat că trăiește din banii fiului său. Cum a răspuns...
Adevărul
Latura întunecată a celui mai faimos geniu al secolului XX. Amănuntele șocante despre cum se comporta cu...
Playtech
Etajul care îți aduce cel mai mare profit dacă vrei să vinzi sau să închiriezi locuința
Digi FM
Michael Douglas, topit după soția lui și la 25 de ani de la nuntă: "Sunt înnebunit după ea"
Digi Sport
Motivul pentru care Rafael Nadal a ajuns "de nerecunoscut", la mai puțin de 1 an de la retragere
Pro FM
Boala de care suferă Mădălina Ghenea, la 38 de ani. Afecțiunea este adesea nediagnosticată: „Mă simt extrem...
Film Now
Sandra Bullock a dezvăluit care e singurul rol pe care și-ar fi dorit să nu-l interpreteze: „Încă îmi e...
Adevarul
Autostrada Sibiu - Făgăraș prinde contur. Punctul sensibil al drumului de la poalele Făgărașului
Newsweek
Casa de Pensii, mesaj tăios: Procesele pentru bani în plus la grupe de muncă nu au șanse
Digi FM
Marinela Chelaru și iubirea care i-a definit viața. S-a căsătorit la 20 de ani, a divorțat, dar dragostea i-a...
Digi World
Cum să devii o persoană matinală, potrivit științei. Ce este cronotipul și de ce contează
Digi Animal World
Pasagerii unui tren din Anglia, șocați când au văzut cu cine călătoreau în vagon. Creatura a mers cu ei...
Film Now
A rupt tăcerea după 30 de ani. Sharon Stone a spus cine este producătorul care a sfătuit-o să întrețină...
UTV
Doina Teodoru, surprinsă de paparazzi alături de un nou bărbat după despărțirea de Cătălin Scărlătescu