Poliția Română l-a dat în urmărire generală pe rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv în țară după ce a fumat marijuana pe scenă

Rapperul american Wiz Khalifa apare pe site-ul Poliției Române la categoria „Persoane Urmărite” după ce, la finalul anului trecut, a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc. În urmă cu doi ani, în timpul unui festival de la malul mării, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de canabis.

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena unui festival de la Costineşti, în 2024. Ulterior, polițiștii au găsit asupra lui 18 grame de canabis.

„Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea Fapta: infractiuni la regimul stupefiantelor Descriere: Condamnat la 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere de droguri de risc, fara drept in vederea consumului propriu”, motivează Poliția Română în cazul rapperului american. Wiz Khalifa a contestat în această primăvară, fără succes, decizia Curții de Apel Constanța, astfel că a rămas definitivă condamnarea la 9 luni de închisoare. „ Respinge, ca nefondat, recursul în casație formulat de inculpatul Thomaz Cameron Jibril împotriva deciziei penale nr. 1222/P din data de 18 decembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanţa - Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Obligă pe recurent la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 mai 2026”, potrivit deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 7 mai.

