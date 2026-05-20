Live TV

Poliția Română l-a dat în urmărire generală pe rapperul Wiz Khalifa, condamnat definitiv în țară după ce a fumat marijuana pe scenă

Data actualizării: Data publicării:
Screenshot 2026-05-20 125410

Rapperul american Wiz Khalifa apare pe site-ul Poliției Române la categoria „Persoane Urmărite” după ce, la finalul anului trecut, a fost condamnat la 9 luni de închisoare pentru deținere de droguri de risc. În urmă cu doi ani, în timpul unui festival de la malul mării, polițiștii români au găsit asupra lui 18 grame de canabis. 

Rapperul Wiz Khalifa a fost condamnat, la sfârşitul anului trecut, de Curtea de Apel Constanţa, la nouă luni de închisoare cu executare pentru deţinere de droguri de risc, după ce a fumat o ţigară cu cannabis pe scena unui festival de la Costineşti, în 2024. Ulterior, polițiștii au găsit asupra lui 18 grame de canabis. 

CITEȘTE ȘI: De ce a fost condamnat rapperul Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare. Cum au motivat judecătorii constănțeni decizia

„Motivul: mandat de executare a pedepsei cu inchisoarea

Fapta: infractiuni la regimul stupefiantelor

Descriere: Condamnat la 9 luni inchisoare pentru savarsirea infractiunii de detinere de droguri de risc, fara drept in vederea consumului propriu”, motivează Poliția Română în cazul rapperului american

Wiz Khalifa a contestat în această primăvară, fără succes, decizia Curții de Apel Constanța, astfel că a rămas definitivă condamnarea la 9 luni de închisoare. 

„ Respinge, ca nefondat, recursul în casație formulat de inculpatul Thomaz Cameron Jibril împotriva deciziei penale nr. 1222/P din data de 18 decembrie 2025, pronunțată de Curtea de Apel Constanţa - Sectia penală şi pentru cauze penale cu minori şi de familie. Obligă pe recurent la plata sumei de 300 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare către stat. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi, 07 mai 2026”, potrivit deciziei Înaltei Curți de Casație și Justiție din 7 mai. 

Editor : M.G.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ID331656_INQUAM_Photos_Malina_Norocea-1536x1024
1
Reacția lui Grindeanu după sondajul INSCOP în care PNL depășește PSD în intenția de vot...
pavel orlov
2
Explicațiile unui jurat Eurovision din R. Moldova pentru votul acordat Alexandrei. Pavel...
Sorin Grindeanu, președintele interimar al PSD
3
Grindeanu: I-am spus preşedintelui că într-un final putem să strângem o majoritate în...
vlad turcanu fb
4
Șeful televiziunii publice din Republica Moldova și-a dat demisia, după scandalul creat...
Kelemen Hunor.
5
Kelemen Hunor, după negocierile eșuate de la Cotroceni: Cei care au dat jos Guvernul...
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Digi Sport
Mirii au "tras linie" după nunta anului în România. Cât au încasat, după ce au plătit peste 200.000 € pentru eveniment
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Wiz Khalifa
Wiz Khalifa contestă pedeapsa de 9 luni de închisoare primită pentru că a fumat marijuana pe scenă, la Costinești
Wiz Khalifa. cu sapca si ochelari
Wiz Khalifa, cel mai recent condamnat celebru căutat de Poliția Română. Cine se mai află pe lista fugarilor „de lux”
Wiz Khalifa. cu sapca si ochelari
Anunț de ultimă oră al Poliției după ce rapperul american Wiz Khalifa a fost condamnat la închisoare
Wiz Khalifa
De ce a fost condamnat rapperul Wiz Khalifa la 9 luni de închisoare cu executare. Cum au motivat judecătorii constănțeni decizia
Rapperul american Wizz Khalifa e inculpat pentru deținere de droguri
Wiz Khalifa a fost condamnat la 9 luni de închisoare „în regim de detenție”. Decizia Curții de Apel Constanța este definitivă
Recomandările redacţiei
Consultări susținute de președintele României, Nicușor Dan, cu delegația PNL, la Palatul Cotroceni, în București, 18 mai 2026.
Opinia românilor despre medierea lui Nicușor Dan în criza politică...
vladimir putin la birou
Cine ar putea vorbi cu Putin în numele Europei: opțiunile luate în...
Senat 1
Proiectul care anula legile anti-fasciste a fost respins de Senat...
cutremur turcia
Cutremur în Turcia. Seismul s-a simțit destul de puternic, iar unii...
Ultimele știri
Mircea Abrudean, la aproape o lună de la demisia miniștrilor social-democrați: „Nu putem fugi de realitate. PSD să-şi asume guvernarea”
Un deputat a demisionat din grupul PSD pentru a trece la PNL. Inițial, a fost ales pe listele partidului Dianei Șoșoacă
Iranul amenință cu escaladarea războiului „dincolo de regiune”: „Loviturile noastre devastatoare vă vor zdrobi”
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Soarele intră în Gemeni pe 21 mai. Ce îi așteaptă pe acești nativi în următoarea perioadă
Cancan
MOTIVUL pentru care Amiana Păștină, femeia acuzată că și-a ucis mama, și-a pus capăt zilelor în arest. Prin...
Fanatik.ro
Ultimele detalii despre starea de sănătate a lui Dan Petrescu: ”Am vorbit cu el”
editiadedimineata.ro
Cele mai importante imagini ale anului, la București. Expoziția World Press Photo 2026 s-a deschis în Piața...
Fanatik.ro
Cât câștigă șoferul, paznicul sau bufetierul de la Primăria Capitalei. Cine are cel mai mare salariu din...
Adevărul
Pericolul ascuns din vacanțele în Egipt. Cazul fetiței care a murit după un sejur de lux și avertismentele...
Playtech
Ce avere are Oana Gheorghiu. Vicepremierul, în centrul unui scandal politic şi economic uriaş
Digi FM
Alexandra Căpitănescu, dezvăluiri de culise după podiumul de la Eurovision! Cum i-a lăsat mască pe străini cu...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Ianis Hagi semnează
Pro FM
Lucian Viziru, reacție fermă după ce a fost acuzat de fani că cere bani pe TikTok: „Nimeni nu vă bagă mâna în...
Film Now
O îmbrățișare caldă și un sărut pe obraz. Prietenii Robert Downey Jr. și Paul Bettany, moment viral la o gală...
Adevarul
Cum arată „New York-ul Europei”, metropola care îi cucerește pe turiștii români și e la doar două ore de...
Newsweek
Decizia care poate aduce bani în plus la pensie pensionarilor cu grupe de muncă. Tribunalul se pronunță azi
Digi FM
„Bangaranga” s-a auzit în centrul Sofiei. Petrecere grandioasă în onoarea câştigătoarei Eurovision. Dara...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Care este cel mai bun moment să bei cafea pentru a avea mai multă energie
Digi Animal World
Ce a găsit o femeie într-o pereche de cizme abandonate în garaj. Imaginile au devenit virale
Film Now
Sebastian Stan, mișcat de reacția publicului la colaborarea lui cu Cristian Mungiu. "Fjord", primit cu ovații...
UTV
Vedetele din România au atras privirile la Cannes 2026. Mădălina Ghenea și Andreea Esca au strălucit pe...