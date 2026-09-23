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Video Poliția Română lansează o campanie inedită după ce numărul sesizărilor privind violența domestică din Covasna a crescut cu 60%

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violenta domestica
Foto: Guliver/Getty Images
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Din articol
Cifrele care arată dimensiunea fenomenului Ce se întâmplă după ce victima cere ajutor? O conversație despre curajul de a face primul pas și despre ce se întâmplă după

Poliția Română lansează o campanie inedită după ce numărul sesizărilor privind violența domestică din Covasna a crescut cu 60% doar într-un an. Inițiativa privind prevenția violenței poartă numele „Alege curajul! Rupe tăcerea”. Campania este susținută oficial și de către cel mai citit poet din Spania, românul Miguel Gane. 

Inițiatorii demersului au transmis: „Inspectoratul de Poliție Județean Covasna a lansat joi, 24 septembrie 2026, campania „Alege Curajul! Rupe tăcerea!”, o inițiativă de prevenire a violenței domestice care își propune să aducă în prim-plan nu violența, ci curajul persoanelor care aleg să rupă tăcerea și să ceară ajutor.

Campania este construită în jurul unei serii de cinci materiale video, care vor fi promovate, în perioada următoare, prin intermediul partenerilor media și al canalelor oficiale de comunicare ale Inspectoratului de Poliție Județean Covasna.

Mesajul campaniei pornește de la o realitate cu care polițiștii se confruntă în mod constant: pentru o persoană aflată într-o relație violentă, primul pas spre ieșirea din această situație poate fi extrem de dificil.

Violența domestică nu înseamnă doar agresiune fizică. Ea poate include amenințări, control, intimidare, umilire, izolare, abuz emoțional sau economic, forme de violență care se pot transforma într-un mecanism greu de întrerupt pentru persoana care le trăiește.

De aceea, campania transmite un mesaj simplu: victima nu trebuie judecată pentru că nu a plecat, pentru că nu a cerut mai devreme ajutor sau pentru că s-a întors într-o relație violentă. Are nevoie, înainte de toate, de sprijin și de siguranță.

Cifrele care arată dimensiunea fenomenului

Necesitatea unor astfel de demersuri este reflectată și de datele statistice. În primele opt luni ale anului 2026, polițiștii covăsneni au intervenit la 885 de sesizări privind posibile fapte de violență domestică, cu aproximativ 7,5% mai multe față de aceeași perioadă a anului trecut, iar statisticile înregistrate în anul 2025 relevă că numărul sesizărilor din această sferă a fost cu 60% mai mare față de anul precedent.

În urma evaluării situațiilor sesizate, în 23% dintre cazuri a fost constatat un risc iminent, iar pentru protejarea victimelor și prevenirea unor noi acte de violență, polițiștii au emis 106 ordine de protecție provizorii.

Totodată, în primele opt luni ale anului au fost înregistrate 395 de fapte penale circumscrise violenței în familie, cu aproximativ 21% mai multe decât în perioada similară a anului precedent.

Dincolo de aceste cifre se află însă oameni, familii și, în multe situații, copii care sunt afectați de violența din familie.

Ce se întâmplă după ce victima cere ajutor?

Unul dintre obiectivele campaniei este tocmai acela de a răspunde unei întrebări pe care o persoană aflată într-o relație violentă și-o poate pune înainte de a cere ajutor: „Și ce se întâmplă dacă vorbesc?”

Pentru că nu este suficient să îi spunem unei victime să rupă tăcerea. Trebuie să îi explicăm că, după acest prim pas, există instituții și profesioniști care pot interveni și o pot sprijini.

În cadrul evenimentului de lansare a campaniei, reprezentanți ai poliției, parchetului, instanței de judecată, serviciilor sociale și un psiholog au discutat despre ceea ce se întâmplă concret după sesizarea unei situații de violență domestică: intervenția polițiștilor, evaluarea riscului, măsurile de protecție care pot fi dispuse, procedurile judiciare, sprijinul psihologic și social și pașii pe care victima îi poate face pentru a-și recâștiga siguranța.

Un instrument important pentru protejarea victimelor îl reprezintă și supravegherea electronică, care permite monitorizarea respectării măsurilor de protecție și contribuie la creșterea siguranței persoanei protejate.

Mesajul transmis de autorități este unul clar: dacă ești victima violenței domestice nu ești singur. Nu trebuie să știi singur ce ai de făcut. Important este să faci primul pas, iar de aici toate instituțiile vor interveni, punând pe primul loc siguranța ta.

O conversație despre curajul de a face primul pas și despre ce se întâmplă după

Evenimentul de lansare a fost conceput sub forma unei conversații despre ceea ce se întâmplă concret atunci când o persoană decide să rupă tăcerea și să ceară ajutor.

La discuția moderată au participat chestorul Alin Pahonțu - șeful Inspectoratului de Poliție Județean Covasna, doamna procuror Marilena Foca - prim procuror al Parchetului de pe lângă Tribunalul Covasna, domnul judecător Răzvan Beleuță - șeful secției penale din cadrul Tribunalului Covasna, doamna Olga Balint - reprezentant DGASPC Covasna și șef al Centrului de Primire în Regim de Urgență a Victimelor Violenței Domestice din Târgu Secuiesc, precum și doamna Anca Olga Seleș – conferențiar universitar doctor al Facultății de psihologie din cadrul Universității Spiru Haret Brașov, psihoterapeut de familie și cuplu, terapeut relațional IMAGO și consilier parental.

Fiecare dintre invitați a abordat fenomenul violenței domestice din perspectiva propriului domeniu de activitate, discuția urmărind traseul victimei de la momentul în care decide să ceară ajutor și până la măsurile de protecție, intervenția instituțiilor, accesul la justiție și sprijinul necesar pentru reconstruirea unei vieți în siguranță.

Alături de aceștia s-a aflat Miguel Gane, poet și scriitor de origine română, cunoscut pentru poezia sa de limbă spaniolă. Prezența sa în cadrul campaniei are rolul de a aduce o perspectivă diferită asupra mesajului acesteia: aceea a artei și a puterii cuvântului de a transforma emoțiile, vulnerabilitatea și experiențele personale în mesaje care ajung la oameni.

Prezența reprezentanților mai multor instituții și domenii a avut tocmai rolul de a transmite un mesaj esențial: victima nu trebuie să parcurgă singură drumul de la frică la siguranță. Există oameni și instituții care pot interveni, proteja și sprijini.

„Nu ne-am dorit să realizăm o campanie care să șocheze. Nu vrem ca violența să fie personajul principal. Vrem ca omul să fie. Vrem să vorbim despre momentul în care cineva își găsește curajul, cere ajutor și începe să își recâștige controlul asupra propriei vieți.”, a transmis chestorul de poliție Alin Pahonțu, șeful Inspectoratului de Poliție Județean Covasna în cadrul evenimentului de lansare.

Campania „Alege Curajul, rupe tăcerea!” va continua în perioada următoare prin difuzarea celor cinci materiale video, cu scopul de a transmite mesajul către cât mai multe persoane și de a încuraja victimele violenței domestice să ceară ajutor”, au concluzionat aceștia. 

Editor : A.R.

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