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Poliția și ANAF se luptă în instanță pentru 437 de pui confiscați de la un român în 2020. Decizia magistraților

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Curious rooster at Oconaluftee Mountain Farm Museum in Great Smoky Mountains National Park near Cherokee, NC. (USA)
Sursa foto: Profimedia Images
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Din articol
Decizia magistraților 

Poliția și ANAF se luptă în instanță pentru 437 de pui de găină. Aceștia au fost confiscați în 2020 de polițiști de la un comerciant ambulant și valorificați. Ulterior, omul a obținut anularea sancțiunii și acum își cere puii înapoi.

La începutul lunii mai 2020, P.N. a fost sancționat pentru că vindea pui vii pe ulițele satului Mihail Kogălniceanu din comuna Țigănași. Cei 437 de pui, pe care omul îi vindea cu 11 lei bucata, au fost confiscați de agenții postului local de poliție. Săteanul a contestat sancțiunea în fața magistraților Judecătoriei și și-a cerut puii înapoi. Judecătorii au constatat că omul avea documentele legale. Își completase reglementar declarația pe proprie răspundere cerută la acea dată în cadrul măsurilor de combatere a pandemiei COVID. Deținea o întreprindere individuală autorizată, printre altele, pentru practicarea comerțului cu amănuntul în afara magazinelor, ștrandurilor, chioșcurilor și piețelor, având deci voie să practice comerțul ambulant, transmite ziarul de iași.

Deținea certificatul de înregistrare sanitar-veterinară pentru mașina cu care transportase puii, certificatul de sănătate necesar pentru comercializarea păsărilor vii, încheiase un contract de distribuție. Respectase toate normele și formele impuse de lege. Ca urmare, magistrații Judecătoriei au dispus anularea procesului-verbal de contravenție și restituirea celor 437 de pui. Dacă nu mai exista această posibilitate, comerciantul urma să primească contravaloarea lor, respectiv 4.807 lei. În plus, Inspectoratul Poliției Județene a fost obligat și la plata a 1.320 lei, cheltuieli de judecată. Sentința Judecătoriei a rămas definitivă și după apelul declarat de IPJ în fața Tribunalului.

Puii nu au mai putut fi însă restituiți. Ei fuseseră deja predați unui agent economic specializat, care i-a vândut în beneficiul bugetului de stat. S-a ajuns la executarea silită, întrucât IPJ nu s-a grăbit să plătească suma imputată. În cele din urmă, strâns cu ușa, IPJ a plătit 7.792 lei, din care 4.807 lei contravaloarea puilor, 1.320 lei, cheltuielile de judecată și 1.665 lei, cheltuieli de executare.

Polițiștii s-a trezit astfel în situația de a fi forțată să dea înapoi bani pe care nu îi încasase ea, ca instituție, ci bugetul de stat. IPJ s-a adresat ANAF, cerând înapoi cei 4.807 lei, contravaloarea puilor. În noiembrie 2023, Direcția Operativă de Valorificare a Bunurilor Confiscate a respins cererea Poliției. Angajații Fiscului au explicat că sumele pot fi restituite doar persoanei de la care au fost luate bunurile confiscate, nu unei instituții publice. P.N. nu avea de ce să depună însă vreo cerere în acest sens, pentru că își primise deja banii. S-a ajuns astfel ca problema să fie tranșată în instanță, iar în urmă cu un an IPJ a chemat în judecată Agenția Națională de Administrare Fiscală.

Decizia magistraților 

În fața magistraților Judecătoriei, reprezentanții ANAF au reiterat argumentul conform căruia banii puteau fi ceruți doar de comerciantul rămas fără marfă. În plus, au arătat aceștia, IPJ se încurcase între diversele instituții cu atribuții fiscale. Nu cu ANAF ar fi trebuit să se judece, ci cu Direcția Regională a Finanțelor Publice, reprezentată la nivel local de Administrația Județeană a Finanțelor Publice. Argumentul a fost acceptat de magistrații Judecătoriei, care au constatat lipsa calității procesuale pasive a IPJ și, ca urmare, au respins acțiunea poliției. Procesul însă nu s-a terminat. IPJ a declarat apel, acesta intrând pe rolul Tribunalului.

Editor : A.R.

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