Poliție pusă pe drumuri după o glumă macabră între vecini. "M-a sunat și m-a întrebat ce face Niculina. I-am zis ca am omorât-o"

O glumă morbidă între vecini a pus pe drumuri mai mulți polițiști, dar și ambulanța. Un apel la 112 anunța că o femeie a fost ucisă de concubinul său. Totul s-a întâmplat după ce apelantul și-a sunat vecinul și l-a întrebat ce-i face iubita. Supărat că-i cere detalii despre parteneră, bărbatul i-a zis că a ucis-o. Speriat, omul a sunat imediat la 112 și a anunțat "crima". Ajunși la fața locului, oamenii legii au descoperit că femeia era în viața, iar partenerul acesteia a recunoscut că totul a fost o glumă, scrie Monitorul de Botoșani.

Incidentul a avut loc în noaptea de marți spre miercuri în satul Draxini, din județul Botoșani. Bărbatul și-a sunat vecinul, un prieten vechi de pahar, și l-a chemat să bea împreună o bere. Din vorbă în vorbă, l-a întrebat și ce-i face iubita, lucru care l-a deranjat la culme pe cel de la capătul liniei.

"El m-a sunat și m-a întrebat ce face Niculina, concubina mea. Păi eu te sun pe tine noaptea să te întreb ce-ți face femeia? I-am zis că am omorât-o”, a declarat amuzat "criminalul" de 42 de ani pentru sursa citată.

"Eu l-am întrebat: sigur ai omorât-o? El a început chiar să plângă. Da, am omorât-o. Atunci ce să fac, am sunat la 112 și am anunțat crima. Doar nu sunt beat, vă spun drept”, a spus bărbatul care a apelat numărul unic de urgență.

În urma apelului la 112, la locuința bărbatului au ajuns atât polițiștii, cât și un echipaj de Ambulanță.

"Când au venit toți eu am zis: Niculina, uite că a venit poliția, că te-am omorât. Eu le-am spus și la polițiști și la salvare. Cine i-a chemat, ăla să plătească", a concluzionat bărbatul de la care a pornit totul.

Femeia a fost dusă la secție pentru o declarație și pentru a stabili cu exactitate dacă a fost sau nu victima unei agresiuni.

Editor : Izabela Zaharia