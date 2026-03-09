Live TV

Polițist atacat de doi tineri în Caraș-Severin. Agentul intervenea la un apel 112 după ce o femeie fusese agresată

politie

Un polițist a fost atacat de doi tineri în timpul unei intervenții într-o localitate din județul Caraș-Severin, după ce o femeie a sunat la 112 și a anunțat că este agresată. Unul dintre agresori, în vârstă de 24 de ani, a fost reținut pentru 24 de ore pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice, scrie News.ro.

Potrivit Inspectoratului de Poliție Județean Caraș-Severin, incidentul a avut loc pe 8 martie 2026, în jurul orei 15:40, după ce o femeie din localitatea Secu a sunat la 112 și a anunțat că a fost agresată fizic de mai multe persoane.

„La data de 8 martie 2026, în jurul orei 15.40, poliţiştii din cadrul Poliţia Municipiului Reşiţa au fost sesizaţi prin SNUAU 112 de către o femeie din localitatea Secu, cu privire la faptul că a fost agresată fizic de mai multe persoane. La faţa locului s-a deplasat de urgenţă un echipaj de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Reşiţa – Biroul de Ordine Publică. În timp ce poliţiştii interveneau pentru aplanarea stării conflictuale, unul dintre ei a fost agresat fizic de doi bărbaţi, în vârstă de 19 şi 24 de ani”, a transmis, luni, IPJ Caraș-Severin.

În urma probatoriului administrat, procurorul din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Reșița a dispus reținerea pentru 24 de ore a bărbatului de 24 de ani.

Acesta este cercetat pentru ultraj și tulburarea ordinii și liniștii publice și a fost introdus în Centrul de Reținere și Arestare Preventivă.

Ancheta este continuată de polițiști și procurori pentru stabilirea tuturor împrejurărilor în care s-a produs incidentul.

Reprezentanții Poliției au subliniat că agresarea sau amenințarea unui polițist în timpul exercitării atribuțiilor de serviciu reprezintă o infracțiune gravă.

„Agresarea sau ameninţarea unui poliţist în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu constituie o infracţiune gravă, pentru care legea prevede pedepse aspre. Orice tentativă de împiedicare a activităţii poliţiştilor poate fi sancţionată conform Codului penal. De asemenea, reamintim că intervenţiile poliţiştilor sunt menite să protejeze siguranţa publică şi ordinea. Facem apel la cetăţeni să respecte indicaţiile poliţiştilor, să nu împiedice activitatea acestora şi să manifeste un comportament responsabil, astfel încât intervenţiile să se desfăşoare în siguranţă pentru toţi”, a transmis IPJ Caraș-Severin.

