Un poliţist dispărut pe raza localităţii Remecioara în urmă cu aproape 48 de ore este căutat de echipele de salvatori formate din pompieri, salvamontişti şi poliţişti, a informat, luni, purtătorul de cuvânt al IPJ Maramureş, Mihaela Ardelean.

„Se desfăşoară activităţi specifice de căutare pentru identificarea şi localizarea unui bărbat, în vârstă de 45 de ani. La data de 21 noiembrie a.c., în jurul orei 22:30, bărbatul se afla în localitatea Remecioara, iar de la acel moment nu s-au mai obţinut informaţii cu privire la locul în care acesta s-ar putea afla”, a precizat Mihaela Ardelean, citată de Agerpres.

Conform sursei citate, la operaţiunea de căutare participă poliţiştii din cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Maramureş, împreună cu jandarmi din cadrul Inspectoratului de Jandarmi Judeţean (IJJ) Maramureş, pompieri din cadrul Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) "Gheorghe Pop de Băseşti" al judeţului Maramureş, salvamontişti din cadrul Serviciului Public Judeţean Salvamont Maramureş şi voluntari.

Editor : A.P.