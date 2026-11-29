Un agent de poliţie în vârstă de 26 de ani şi alte trei persoane au fost arestaţi preventiv, duminică, pentru 30 de zile, într-un dosar de trafic de droguri de risc şi de mare risc, în Suceava. Poliţistul este acuzat că ar fi furnizat unui traficant informaţii privind acţiunile procurorilor DIICOT şi ale poliţiştilor antidrog, în schimbul unor droguri, a informat Direcţia de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT).

Astfel, pe parcursul anului 2026, unul dintre inculpaţi, în vârstă de 24 de ani, ar fi procurat, deţinut şi vândut diferite cantităţi de canabis, atât către alţi distribuitori, cât şi către consumatori. Totodată, în contextul activităţilor sale ilicite, acesta ar fi condus pe drumurile publice diferite categorii de autovehicule, fără a deţine permis de conducere.

"Probatoriul administrat a reliefat şi faptul că acesta, în baza unei înţelegeri prealabile cu un coinculpat, în vârstă de 26 de ani, agent de poliţie, în schimbul unor informaţii nedestinate publicităţii, i-a vândut, dar şi oferit cu titlu gratuit droguri de risc. Astfel, acesta, în scopul asigurării sursei de droguri şi având, prin prisma îndatoririlor de serviciu, acces la anumite date, inclusiv din cuprinsul unor ordonanţe de reţinere, i-a divulgat coinculpatului informaţii cu privire la iminenta organizare a unor acţiuni de către DIICOT şi organele de urmărire antidrog, precum şi altele reieşite din documentele la care a avut acces sau din discuţiile cu inculpaţii încarceraţi", se arată în comunicatul DIICOT.

Din cercetări a mai reieşit că agentul de poliţie ar fi oferit gratuit canabis mai multor consumatori din municipiul Suceava. Acesta a fost prins în flagrant, sâmbătă, în timp ce deţinea şi transporta o cantitate de canabis procurată anterior de la inculpatul de 24 de ani.

Potrivit procurorilor, acelaşi tânăr de 24 de ani ar fi fost principalul furnizor de droguri de risc şi pentru un alt inculpat, în vârstă de 18 ani, care ar fi procurat substanţele stupefiante în scopul comercializării.

Cel de-al patrulea inculpat, în vârstă de 24 de ani, este acuzat că, în cursul acestui an, ar fi procurat, deţinut şi vândut droguri de mare risc, sub formă de substanţă cristalină 3-CMC.

În urma percheziţiilor domiciliare efectuate sâmbătă, anchetatorii au descoperit şi ridicat diferite cantităţi de canabis şi 3-CMC, precum şi alte mijloace de probă.

Cei patru inculpaţi au fost reţinuţi în zilele de 28 şi 29 noiembrie de procurorii DIICOT - Serviciul Teritorial Suceava, fiind cercetaţi pentru trafic de droguri de risc, trafic de droguri de mare risc, conducerea unui vehicul fără permis de conducere în formă continuată şi folosirea sau divulgarea de informaţii nedestinate publicităţii în scopul obţinerii unor foloase necuvenite.

Duminică, judecătorul de drepturi şi libertăţi din cadrul Tribunalului Suceava a dispus arestarea preventivă a celor patru inculpaţi pentru o perioadă de 30 de zile.

Activităţile de urmărire penală au fost desfăşurate împreună cu poliţiştii Brigăzii de Combatere a Criminalităţii Organizate Suceava, cu sprijinul poliţiştilor şi jandarmilor din judeţ.

Editor : A.P.