Polițist din Timișoara, vizat într-o anchetă ce vizează spărgători de locuințe

Domiciliul unui agent din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara este vizat, alături de cele ale altor persoane, de percheziţii domiciliare efectuate, marţi, în judeţul Timiş, într-un dosar de furturi din locuinţe.

În total au loc 16 percheziţii efectuate de Biroul de Investigaţii Criminale, sub coordonarea procurorului din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Timişoara, în dosarul penal fiind efectuate cercetări privind activitatea unei grupări infracţionale bănuite de comiterea mai multor infracţiuni de furt calificat din locuinţe, potrivit Inspectoratului de Poliţie Judeţean (IPJ) Timiş.

„Din cercetările efectuate până în prezent au rezultat indicii privind utilizarea unor moduri de operare complexe, adaptate pentru pătrunderea şi sustragerea de bunuri din locuinţe. De asemenea, unul dintre mandatele de percheziţie domiciliară vizează domiciliul unui agent de poliţie din cadrul Poliţiei Municipiului Timişoara”, se precizează într-un comunicat al IPJ Timiş.

Conducerea IPJ Timiş transmite că se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii şi principiilor de integritate care guvernează activitatea poliţienească.

„În situaţia în care sunt constatate fapte de natură penală săvârşite de persoane care au calitatea de poliţist, acestea sunt tratate cu fermitate, iar cercetările se desfăşoară potrivit competenţelor legale”, se menţionează în comunicat.

Editor : A.P.