Poliţist, lovit de un bărbat aflat într-o maşină oprită pentru control. Agresorul a fost reţinut

Poliţiştii din Maramureş au deschis un dosar penal pentru ultraj după ce un bărbat aflat într-un autoturism oprit pentru un control, la Borşa, a făcut scandal şi l-a lovit pe unul dintre agenţi. În scandal au intervenit şi rude ale bărbatului agresiv, iar poliţiştii şi-au chemat colegii. Agresorul a fost reţinut.



Incidentele au avut loc pe strada Victoriei din Borşa, după ce un echipaj al Poliţiei a făcut semnal regulamentar de oprire pentru autoturism.

„După oprirea autoturismului, un bărbat de 39 de ani, care se afla în autoturism în calitate de pasager, a ieşit din autoturism şi l-ar fi agresat fizic pe unul dintre poliţişti. Întrucât în conflict au intervenit membrii familiei bărbatului, poliţiştii au solicitat sprijin”, informează, joi, reprezentanţii Poliţiei judeţene Maramureş, citați de News.ro.



În urma agresiunii, poliţistul lovit a avut nevoie de îngrijiri medicale.



Agresorul a fost imobilizat, încătuşat şi dus la sediul Poliţiei, iar joi a fost reţinut pentru 24 de ore, pentru ultraj.

