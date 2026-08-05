Poliţist obligat să poarte un dispozitiv de monitorizare. Este cercetat într-un dosar penal pentru hărţuire și abuz în serviciu

Un poliţist din cadrul IPJ Caraş-Severin este obligat să poarte un dispozitiv de monitorizare electronică. Bărbatul, în vârstă de 42 de ani, este cercetat penal pentru hărţuire, abuz în serviciu şi omisiunea sesizării.

”În cursul zilei de ieri, 04.08.2026, Tribunalul Caraş-Severin a dispus emiterea unui ordin de protecţie, pentru o perioadă de 3 luni, faţă de un bărbat din municipiul Caransebeş, în vârstă de 42 de ani, poliţist în cadrul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin, prin care a dispus obligativitatea purtării unui dispozitiv de monitorizare electronică”, a transmis IPJ Caraş-Severin.



Potrivit sursei citate, la nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin se efectuează cercetări într-un dosar penal sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de hărţuire, abuz în serviciu şi omisiunea sesizării.



De asemenea, poliţistul este cercetat disciplinar.



”La nivelul Inspectoratului de Poliţie Judeţean Caraş-Severin a fost declanşată cercetarea prealabilă, urmând a fi dispuse măsurile legale şi administrative care se impun, în funcţie de rezultatul verificărilor şi al procedurilor judiciare.

Inspectoratul de Poliţie Judeţean Caraş-Severin se delimitează ferm de orice comportament care contravine legii, normelor de conduită şi principiilor care guvernează exercitarea profesiei de poliţist, nu tolerează astfel de fapte şi va dispune toate măsurile legale şi administrative care se impun”, a mai precizat IPJ Caraş-Severin.

Editor : A.P.