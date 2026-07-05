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Polițiști răniți în 2 Mai, după ce un autocar a intrat într-o autospecială aflată în misiune

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accident
Un autocar a lovit o mașină de poliție care era oprită pentru un control
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O maşină de poliţie aflată în misiune a fost implicată într-un accident rutier, fiind lovită de un autocar condus de un bărbat din Republica Moldova în localitatea 2 Mai din judeţul Constanţa. În urma accidentului, doi poliţişti au fost răniţi uşor.

”Astăzi, în jurul orei 4.20, a fost anunţată producerea unui accident rutier, pe DN 39, în localitatea 2 Mai, în care a fost implicată o autospecială de poliţie. Din primele cercetări efectuate la faţa locului a reieşit faptul că un bărbat, de 45 de ani (cetăţean din Republica Moldova) a condus un autocar pe DN 39, dinspre municipiul Mangalia către staţiunea Vama Veche, iar la un moment dat, din cauze care urmează a fi stabilite ulterior, ar fi intrat în coliziune faţă-spate cu autospeciala de poliţie, care se afla oprită pe partea dreaptă a drumului public, cu semnalele luminoase în funcţiune”, informează IPJ Constanţa.

Instituţia precizează că echipajul de poliţie se afla în exercitarea atribuţiilor de serviciu, fiind în timpul unui control efectuat asupra unei motociclete.

În urma impactului, au fost răniţi cei doi poliţişti din autospecială, precum şi o femeie de 18 ani care se afla lângă vehiculele staţionate.

Şoferii au fost testaţi cu aparatele din dotare, rezultatul fiind negativ.

În acest caz a fost deschis dosar penal, cercetările fiind continuate pentru stabilirea cauzelor şi împrejurărilor în care s-a produs evenimentul.

Editor : A.P.

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