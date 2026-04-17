Poliția Capitalei a anunțat că a prins un bărbat în vârstă de 65 de ani, bănuit că ar fi generat problemele instalației de oxigen de la Spitalul Pantelimon din Capitală, prin furtul unei bucăți de țeavă și a unui robinet de la rezervorul de oxigen al unității sanitare.

Bărbatul, prins pe o stradă din Sectorul 2, a fost dus la audieri la Secția 9 Poliție.

„În urma activităților desfășurate, polițiștii au depistat și recuperat bunurile sustrase, acestea fiind identificate la un centru de colectare din Sectorul 2. Față de persoana în cauză vor fi dispuse măsurile legale care se impun”, a transmis Poliția Capitalei.

Bărbatul urmează să fie cercetat de procurorii Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 2 pentru furt calificat.

Reamintim că pe parcursul serii de joi, 16 aprilie, instalația de oxigen de la Spitalul Sf. Pantelimon din Capitală s-a defectat, iar medicii au fost nevoiți să oxigeneze manual pacienții.

Ulterior, Poliția Capitalei a ajuns la concluzia că defecțiunea a fost provocată de furtul unei bucăți de țeavă și a robinetului.

