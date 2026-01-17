Live TV

Polițiștii locali pot folosi camere foto-video-audio la muncă. Nicușor Dan a promulgat legea

Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
Ce prevede proiectul

Preşedintele Nicuşor Dan a promulgat legea care permite poliţiştilor locali să utilizeze camere foto-video-audio portabile în exercitarea atribuţiilor de serviciu.

„Noua reglementare stabileşte clar situaţiile în care aceste sisteme pot fi folosite în spaţiul public, fără consimţământul persoanelor vizate, precum legitimarea, constatarea contravenţiilor, utilizarea mijloacelor de imobilizare sau intervenţiile pentru protejarea vieţii şi a ordinii publice”, scrie şeful statului, sâmbătă, pe Facebook.

Potrivit acestuia, în măsura în care circumstanţele permit, cetăţenii vor fi informaţi că sunt înregistraţi, iar autorităţile locale au obligaţia de a comunica public dotarea poliţiştilor locali cu astfel de echipamente.

Datele sunt păstrate timp de maximum şase luni şi apoi distruse, cu excepţia cazurilor în care constituie probe într-o procedură judiciară.

Pentru a implementa tehnic acest nou sistem, administraţiile publice locale vor putea accesa fonduri europene.

Această lege contribuie la creşterea transparenţei activităţii poliţiei locale şi la consolidarea siguranţei publice, oferind în acelaşi timp un nivel mai ridicat de protecţie atât cetăţenilor, cât şi agenţilor, spune preşedintele, pe Facebook.

Ce prevede proiectul

Camera Deputaţilor a adoptat proiectul, ca for decizional, pe 17 decembrie 2025.

Proiectul de lege are ca obiect de reglementare completarea Legii poliţiei locale nr.155/2010, cu un nou capitol: „Utilizarea mijloacelor de înregistrare foto - audio - video portabile şi protecţia datelor cu caracter personal” - prin care se autorizează Poliţia Locală să utilizeze mijloace de înregistrare foto - audio - video şi implicit de a purta şi utiliza, în timpul exercitării atribuţiilor de serviciu, dispozitive de înregistrare foto - audio - video portabile de tip BodyCam.

Iniţiativa vizează instituirea cadrului normativ expres pentru această activitate, definind condiţiile, limitele şi garanţiile în care utilizarea mijloacelor de înregistrare se poate desfăşura, doar în conformitate cu principiile protecţiei datelor cu caracter personal şi cu respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti ale persoanelor vizate.

Structurile de Poliţie Locală sunt obligate să comunice publicului dotarea poliţiştilor locali cu mijloace de înregistrare foto - audio - video portabile prin afişarea unor semne vizibile pe uniformele sau echipamentele acestora şi prin publicarea informaţiilor relevante.

Înregistrările realizate prin intermediul mijloacelor de tip BodyCam sunt păstrate pe o perioadă de 6 luni de la data obţinerii acestora, cu excepţia situaţiilor în care sunt utilizate în cadrul unei proceduri judiciare, caz în care acestea urmează regimul probelor. La împlinirea acestui termen, înregistrările se distrug, prin proceduri ireversibile, prevede proiectul.

Poliţiştii locali desemnaţi să utilizeze mijloacele de înregistrare foto - audio - video portabile sau să acceseze datele cu caracter personal care se colectează prin intermediul acestora sunt instruiţi cu privire la regulile de protecţie a datelor cu caracter personal anterior validării utilizării/accesului şi, ulterior, cel puţin o dată pe an.

Autoritatea Naţională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal realizează, din oficiu, un control al operaţiunilor de prelucrare a datelor colectate de către structurile de Poliţie Locală prin intermediul mijloacelor de înregistrare.

