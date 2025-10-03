Pompierii au intervenit în București în urma fenomenelor extreme: crengi pe carosabil și cabluri rupte

Pompierii au intervenit joi seară, 2 octombrie 2025, în mai multe zone ale Bucureștiului pentru a îndepărta copaci sau elemente de construcție care prezentau risc de prăbușire din cauza vremii extreme, conform News.ro.

ISU București-Ilfov a primit numeroase solicitări de intervenție. Potrivit sursei citate, s-a intervenit în următoarele locații:

Strada Reactorului - copac care stătea să cadă

⁠Strada Ostrov - copac care stătea să cadă

Bulevardul Theodor Pallady - elemente de construcţie cu posibilităţi de desprindere

⁠Soseaua Alexandriei - copac care stătea să cadă

Strada Roşiori - creangă căzută pe carosabil

⁠Bulevardul Gheorghe Şincai - cablu de curent rupt

Amintim că directorul ANM, Elena Mateescu, declarat pentru Digi24 că o masă de aer foarte rece, de origine polară, a avansat și în zona României.

„Un ciclon mediteranean a adus și precipitații în zona țării noastre, astfel încât vorbim despre fenomene atipice, dacă luăm în considerare ninsorile deja timpurii, care vor fi viscolite, și nu în ultimul rând, stratul consistent în zona montană a județelor Gorj, Vâlcea, Hunedora, Sibiu și Brașov. Până mâine seară (n.r. vineri), la ora 23:00, vorbim și despre intensificări asociate condițiilor de ninsoare - deci viscol, cu 70-80 km/h - și strat consistent de 30-50 cm. Deja înregistrăm, în multe masive, grosimi variabile de la 10 până la 15 cm”, a explicat meteorologul.

Elena Mateescu a anunțat că, joi, la ora 20:00, a intrat în vigoare un nou cod portocaliu pentru intensificări ale vântului în nouă județe din partea de sud a țării, inclusiv pentru municipiul București.

„Ne așteptăm la intensificări pe parcursul nopții și până mâine seară, la ora 23:00, de 70-90 km/h, iar la ora 18:00 vom avea primul cod roșu pentru cantități abundente de precipitații pentru o lună octombrie pentru cele două județe, Dolj și Olt, unde cumulul acestora până mâine seara, la ora 21:00, poate să fie între 100-100 10 l/m² - cam de două ori cât ar trebui să cadă într-o lună octombrie”, a spus directorul ANM.

