Pompierii români vor continua încă două săptămâni misiunea de sprijin pentru stingerea incendiilor din Franța

Misiunea pompierilor români în Franța, unde sprijină acțiunile de stingere a incendiilor de vegetație, a fost prelungităcu două săptămâni, la cererea autorităților franceze, prin activarea Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene. Decizia de prelungire a fost aprobată luni de Comitetul Național pentru Situații de Urgență (CNSU).

Potrivit unui comunicat de presă, „sub coordonarea Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU), misiunea va continua prin înlocuirea contingentului aflat în prezent în Franța cu un nou contingent de pompieri din cadrul Inspectoratului General pentru Situații de Urgență (IGSU), care va prelua responsabilitățile operaționale în zonele afectate de incendii”.

„Decizia reflectă solidaritatea României cu partenerii europeni și angajamentul de a contribui la gestionarea situațiilor de urgență în cadrul Mecanismului de Protecție Civilă al Uniunii Europene”, scrie sursa citată.

Pompierii români vor continua să acționeze alături de echipele internaționale pentru limitarea efectelor incendiilor de vegetație și protejarea comunităților aflate în zonele de risc.

Editor : B.E.