Exclusiv Pompierul care a salvat fata de 17 ani după explozia din Rahova: „Se afla fix pe colțul blocului, știam că fiecare secundă contează”

Data actualizării: Data publicării:
Ștefan nu va uita niciodată ora la care un apel la 112 anunța una dintre cele mai mari tragedii din București.
„A contat fiecare secundă”

Digi24 a obținut în exclusivitate mărturia primului salvator care a intrat în blocul din Rahova, la doar câteva minute după explozia care a ucis 3 femei. Acesta a povestit cum oamenii îl rugau să le salveze rudele prinse sub dărâmături, dar și cât de greu a fost să-și croiască drum prin clădirea care stătea să cadă.

17 octombrie, 9 și 8 minute. Ștefan nu va uita niciodată ora la care un apel la 112 anunța una dintre cele mai mari tragedii din București. Atunci au sunat alarmele din toate unitățile de pompieri ale Capitalei.

„A fost o zi normală, că oricare alta. Mi-am efectuat schimbarea turei de serviciu și a venit apelul. Am fost apelați pe stație radio de către dispecerat privind o explozie pe Calea Rahovei urmată de incendiu”, spune el.

Alături de Ștefan erau alți 4 camarazi. Între unitatea lor și blocul distrus sunt cel mult 2 kilometri. Încă nu știau ce îi așteaptă în Rahova, dar făceau slalom în trafic. Știau doar că explozia a afectat câteva apartamente. Li s-a spulberat acest scenariu când s-au apropiat de Calea Rahovei.

„Calea Rahovei era blocată. Foarte multă lume agitată ne făcea semne unde este evenimentul. Am coborât din mașină pe sensul opus, am traversat calea liniei de tramvai. Am coborât toți din mașină și încă de pe drum am văzut etajele cinci și șase prăbușite”, își aduce aminte pompierul.

Imaginile au fost șocante inclusiv pentru salvatorii cu experiență. Nu aveau însă timp să înțeleagă situația. În clădirea șubredă erau oameni care au nevoie disperată de ajutor.

„Oamenii erau agitați, nu știau în ce parte să fugă, să alerge, țipau, ne-au indicat cele două victime care erau spulberate de blocul opus, la peste 30 de metri de explozie, încă de la intrarea în bloc se simțeau miros înțepător, specific unei explozii. Mult praf, gălăgie, țipete. Oamenii coborau fiecare cum puteau, câteva zeci de oameni”, povestește Ștefan. 

„A contat fiecare secundă”

Rând pe rând, au evacuat fiecare etaj. Și-au croit drum prin praf, durere și pereți prăbușiți. La etajele distruse de explozie le era extrem de greu să ajungă rapid, așa că au evacuat partea de sus a clădirii, apoi s-au concentrat pe epicentrul exploziei. Acolo au trăit o minune. Au găsit-o pe fata care făcea semne disperate cu mâna, ca să fie salvată.

„Cu mama adolescentei ne-am întâlnit când am constituit prima dată echipele de căutare-salvare și colegii mei s-au întâlnit cu mama fetei, care a fost găsită în colțul blocului, și se ruga de noi „duceți-vă sus, că fata mea e prinsă sub dărâmături”. Un coleg de-al nostru a intrat în blocul opus să facă o recunoaștere perimetral pe ansamblu și ne-a spus că vede o mână la etajul cinci. Împreună cu alți colegi ne-am asumat pe proprie răspundere să intrăm, să scoatem acea persoană și am intrat, sperând că acea persoană este în viață și că putem să o ajutăm. Poate acele câteva secunde au contat pentru persoana respectivă. Persoana se afla fix pe colțul blocului, nu era prinsă sub dărâmături, doar erau niște haine căzute peste căzând de la etajul șapte. Am îndepărtat acele lucruri cu ajutorul unei tărgi, am extras-o din zona respectivă. Am încercat să ne grăbim să o extragem cât de repede putem, știam că fiecare secundă contează pentru ea”, spune salvatorul.

Ștefan nu ar fi trebuit să fie la muncă în momentul tragediei. A făcut însă un schimb de tură cu o zi înainte. Nu le-a spus părinților unde merge. Aceștia nu știau că fiul lor își riscă viața într-o bombă cu ceas, ca să salveze alți oameni. Au aflat seara târziu, când și-a încheiat misiunea.

„A fost o intervenție dificilă pentru mine, chiar și pentru colegii mei cu care vorbeam având 20 de ani vechime nu s-au întâlnit cu așa ceva în cariera lor”, spune el. 

Tragedia din Rahova a luat trei vieți, a rănit 15 oameni și a distrus locuințele a 54 de familii.

„Am fost prezent încă de la primul apel timp de re îndelungate, am făcut tot ce este omenesc posibil pentru toate persoanele, însă au fost și decedați. Transmit sincere condoleanțe din partea tuturor pompierilor”, a mai spus Ștefan.

