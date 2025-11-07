Live TV

Poprire pe conturile Metrorex. Operatorul de transport subteran confirmă pentru Digi24 măsura impusă de Alstom

Andreea Dobra Data actualizării: Data publicării:
Oameni într-o stație de metrou.
Foto: Metrorex
Din articol
Răspunsul oficial Metrorex

Metrorex a confirmat oficial pentru Digi24.ro că societatea Alstom Transport S.A. a instituit o poprire în valoare de 34.185.991,46 lei (aprox. 34,19 milioane lei) asupra conturilor companiei, măsură emisă în baza unui dosar de executare și legată de plăți restante pentru serviciile de mentenanță.

Directorul general, Mariana Miclăuș, a transmis că această poprire nu are legătură cu contractul pentru cele 13 trenuri Metropolis, semnat în decembrie 2020 cu Alstom Transport S.A. Franța, contract evaluat la peste 103 milioane de euro, fără TVA.

Trenurile, care ar fi trebuit să circule cu călători încă din prima parte a anului 2023, au ajuns în depouri cu întârzieri și se află în continuare în teste.

„Pentru intrarea în exploatare comercială este necesar Agrementul Tehnic Feroviar, document emis de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, conform legislației în vigoare, procedură încă în desfășurare”, a transmis Mariana Miclăuș, directorul general Metrorex, pentru Digi24.ro.

Răspunsul oficial Metrorex

Potrivit companiei, măsura vizează o sumă de 34.185.991,46 lei (aprox. 34,19 milioane lei), instituită în baza unui dosar de executare, și este legată de plăți restante aferente contractului de mentenanță a trenurilor de metrou, contract încheiat cu Alstom Transport S.A. România.

În precizările oficiale, Metrorex a transmis  că „poprirea privește un contract distinct de cel pentru livrarea trenurilor noi destinate Magistralei M5, încheiat cu Alstom Transport S.A. Franța, care are ca obiect furnizarea a 13 trenuri noi de metrou, inclusiv a unui simulator pentru instruirea practică a personalului de exploatare, cu opțiunea de extindere a comenzii cu până la 17 trenuri suplimentare.”

Compania a transmis către Digi24.ro că întreprinde demersurile necesare pentru a găsi „soluții rapide, cu respectarea cadrului legal aplicabil”, astfel încât activitățile curente și obligațiile de plată să nu fie afectate.

Negocieri eșuate și dispute paralele

Tensiunile dintre cele două părți s-au accentuat după ce discuțiile din 9 și 23 octombrie nu au dus la o înțelegere privind întârzierile la punerea în circulație a trenurilor noi.

Metrorex a emis penalități în valoare de 1,08 milioane de euro pentru întârzieri, însă Alstom contestă integral sumele în instanță.

Operatorul acuză și neîntregirea garanției de bună execuție, de 10,2 milioane de euro, aferentă contractului de livrare a trenurilor.

În același timp, Metrorex arată că poprirea recentă are ca temei exclusiv contractul de mentenanță cu Alstom România, un contract distinct față de cel de furnizare a trenurilor Metropolis.

Risc de blocaj financiar pentru Metrorex

Poprirea intervine într-un moment dificil pentru Metrorex, care trebuie să achite avansul și lichidarea salariilor, precum și plăți curente către furnizori.

Potrivit informațiilor din presa locală, pentru a evita întârzieri salariale, poprirea ar trebui ridicată până cel târziu pe 12 noiembrie.

Blocarea conturilor poate genera un nou blocaj operațional, comparabil cu cel din vara anului 2024, când compania italiană WeBuild a instituit poprire pentru o datorie de 68 de milioane de lei.

Contextul Magistralei M5

Magistrala M5 continuă să funcționeze cu un număr redus de trenuri din cauza întârzierilor în livrarea garniturilor noi.

Metrorex confirmă că trenurile achiziționate de la Alstom Transport S.A. Franța se află în diferite etape de punere în funcțiune și testare, proces necesar pentru avizarea finală de către AFER.

Până la finalizarea procedurilor și soluționarea disputelor contractuale, garniturile Metropolis rămân în depouri, iar călătorii din Drumul Taberei vor continua să circule în condiții limitate.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
Investment in real gold than gold bullion and gold coins
1
Un francez a găsit lingouri și monede de aur în grădină, în timp ce își săpa piscina...
Serghei Lavrov susţine o conferinţă de presă la sediul ONU de la New York pe 24 septembrie 2022.
2
Cel mai vechi aliat al lui Vladimir Putin a fost trimis în dizgrație. De ce a ajuns să...
copii in drum spre scoala, excursie elevi
3
Ministrul Educaţiei, mesaj către profesori legat de temele pentru acasă date elevilor...
mocanu
4
Dani Mocanu a fost condamnat definitiv la 4 ani de închisoare. Faptele pentru care a fost...
danut mocanu dat in urmarit de politie
5
Dani Mocanu, de negăsit după ce a fost condamnat la patru ani de închisoare. Poliția l-a...
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Digi Sport
Mircea Sandu a plecat din țară: ”Acolo nu este gaz!”. Cât costă mâncarea, în comparație cu România
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu
REPORTAJ. Congresul PSD, cronica unui eveniment fără emoții pentru...
nicusor dan
Nicuşor Dan a vorbit la telefon cu Volodimir Zelenski: „România și...
Ionuț Moșteanu la un forum de Securitate
Reacția ministrului Apărării, după ce numele său a apărut într-un...
SINE DE TREN
Accident feroviar grav lângă București. Patru morți și un rănit după...
Ultimele știri
Armata SUA vrea să cumpere un milion de drone în următorii 2-3 ani. „Sunt viitorul războiului”
O contabilă din Constanţa este acuzată că a delapidat 2,6 milioane lei din banii unei instituţii publice
O țară din Europa interzice reţelele de socializare pentru copiii sub 15 ani. „Fură timpul, copilăria și vom pune capăt acestui lucru”
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
5AC-eIef
Accident între un autobuz și un tramvai în București. Șapte persoane, duse la spital. Circulația în zonă a fost reluată
bancnote de 100 de lei
Cum este „premiată” contraperformanța la stat. Șeful CFR are un salariu de 50.000 de lei brut, deși compania este în pierdere
Ce înseamnă poprire pe salariu. Foto Getty Images
Când îți poate pune ANAF poprire pe salariu. Ce procent din venitul lunar se poate reține
Screenshot 2025-09-30 at 17.06.17
Care e stadiul lucrărilor la metroul spre aeroport: un segment de tunel de 900 de metri a fost finalizat
garnitura metrou pipera - metrorex.ro
Metroul din Pipera se va extinde spre Petricani. Planurile Metrorex pentru Magistrala 2
Partenerii noștri
Pe Roz
Marte în Săgetător aduce o explozie de energie și curaj. Patru zodii vor avea o doză de nebunie frumoasă în...
Cancan
Încă un medic a murit în spital la Cluj, în timpul gărzii. Femeia avea 66 de ani și era iubită de toată lumea
Fanatik.ro
Dezvăluiri tari: „Dacă venea Louis Munteanu, schimbam sistemul”. Cum se pregătea să joace FCSB. Exclusiv
editiadedimineata.ro
Atenţie la zvonuri: ChatGPT nu a blocat oferirea de sfaturi legale şi medicale
Fanatik.ro
Ce ascunde ancheta de la Liberty Galați și cum au ajuns bani din România către rușii de la Gazprom. Compania...
Adevărul
Cum s-ar schimba viața românilor dacă am deveni vecini cu Rusia: „Consolidarea fiscală de acum o să ni se...
Playtech
Guvernul bulgar anunță trei noi poduri peste Dunăre și critică Bucureștiul: „Nu e doar o chestiune...
Digi FM
Cine e Natalie Puskinova, Miss Earth 2025. Are doar 21 de ani și preocupări lăudabile
Digi Sport
La aproape PATRU ani de la startul războiului din Ucraina, Putin a făcut anunțul: ”Aceasta este poziția...
Pro FM
Katy Perry pare să vorbească despre despărțirea de Orlando Bloom, într-o piesă lansată recent: „Jur pe...
Film Now
Băiatul lui Michael J. Fox s-a căsătorit. Starul din „Înapoi în viitor” mai are trei fete. Cum își descria...
Adevarul
A treia generație a clanului Putin și-a făcut loc în guvernul Rusiei. Nepoți, veri și gineri — noua...
Newsweek
Care pensionari iau 625 lei în plus la pensie până la finalul anului? În ce zile intră banii?
Digi FM
Emoție pură! John Lewis schimbă tonul de Crăciun și pune reflectorul pe relația tată - fiu. Noul spot e o...
Digi World
Secretul pentru o omletă perfectă, dezvăluit de un chef cu stea Michelin: „Trei ouă, nu patru și niciodată...
Digi Animal World
Crocodil uriaș, filmat cu un câine în gură într-un canal din Florida: „Cea mai mare teamă s-a adeverit”
Film Now
„Ea este forța care-l ține atât de energic și viu!” Dezvăluiri despre povestea de iubire trăită de Dick Van...
UTV
O mănăstire veche de 400 de ani a fost vândută la prețul unei pizza. Noul proprietar vrea să o transforme...