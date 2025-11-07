Poprire pe conturile Metrorex. Operatorul de transport subteran confirmă pentru Digi24 măsura impusă de Alstom

Metrorex a confirmat oficial pentru Digi24.ro că societatea Alstom Transport S.A. a instituit o poprire în valoare de 34.185.991,46 lei (aprox. 34,19 milioane lei) asupra conturilor companiei, măsură emisă în baza unui dosar de executare și legată de plăți restante pentru serviciile de mentenanță.

Directorul general, Mariana Miclăuș, a transmis că această poprire nu are legătură cu contractul pentru cele 13 trenuri Metropolis, semnat în decembrie 2020 cu Alstom Transport S.A. Franța, contract evaluat la peste 103 milioane de euro, fără TVA.

Trenurile, care ar fi trebuit să circule cu călători încă din prima parte a anului 2023, au ajuns în depouri cu întârzieri și se află în continuare în teste.

„Pentru intrarea în exploatare comercială este necesar Agrementul Tehnic Feroviar, document emis de către Autoritatea Feroviară Română - AFER, conform legislației în vigoare, procedură încă în desfășurare”, a transmis Mariana Miclăuș, directorul general Metrorex, pentru Digi24.ro.

Răspunsul oficial Metrorex

Potrivit companiei, măsura vizează o sumă de 34.185.991,46 lei (aprox. 34,19 milioane lei), instituită în baza unui dosar de executare, și este legată de plăți restante aferente contractului de mentenanță a trenurilor de metrou, contract încheiat cu Alstom Transport S.A. România.

În precizările oficiale, Metrorex a transmis că „poprirea privește un contract distinct de cel pentru livrarea trenurilor noi destinate Magistralei M5, încheiat cu Alstom Transport S.A. Franța, care are ca obiect furnizarea a 13 trenuri noi de metrou, inclusiv a unui simulator pentru instruirea practică a personalului de exploatare, cu opțiunea de extindere a comenzii cu până la 17 trenuri suplimentare.”

Compania a transmis către Digi24.ro că întreprinde demersurile necesare pentru a găsi „soluții rapide, cu respectarea cadrului legal aplicabil”, astfel încât activitățile curente și obligațiile de plată să nu fie afectate.

Negocieri eșuate și dispute paralele

Tensiunile dintre cele două părți s-au accentuat după ce discuțiile din 9 și 23 octombrie nu au dus la o înțelegere privind întârzierile la punerea în circulație a trenurilor noi.

Metrorex a emis penalități în valoare de 1,08 milioane de euro pentru întârzieri, însă Alstom contestă integral sumele în instanță.

Operatorul acuză și neîntregirea garanției de bună execuție, de 10,2 milioane de euro, aferentă contractului de livrare a trenurilor.

În același timp, Metrorex arată că poprirea recentă are ca temei exclusiv contractul de mentenanță cu Alstom România, un contract distinct față de cel de furnizare a trenurilor Metropolis.

Risc de blocaj financiar pentru Metrorex

Poprirea intervine într-un moment dificil pentru Metrorex, care trebuie să achite avansul și lichidarea salariilor, precum și plăți curente către furnizori.

Potrivit informațiilor din presa locală, pentru a evita întârzieri salariale, poprirea ar trebui ridicată până cel târziu pe 12 noiembrie.

Blocarea conturilor poate genera un nou blocaj operațional, comparabil cu cel din vara anului 2024, când compania italiană WeBuild a instituit poprire pentru o datorie de 68 de milioane de lei.

Contextul Magistralei M5

Magistrala M5 continuă să funcționeze cu un număr redus de trenuri din cauza întârzierilor în livrarea garniturilor noi.

Metrorex confirmă că trenurile achiziționate de la Alstom Transport S.A. Franța se află în diferite etape de punere în funcțiune și testare, proces necesar pentru avizarea finală de către AFER.

Până la finalizarea procedurilor și soluționarea disputelor contractuale, garniturile Metropolis rămân în depouri, iar călătorii din Drumul Taberei vor continua să circule în condiții limitate.