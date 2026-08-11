Portul Constanța, esențial în exportul cerealelor ucrainene. Kievul vrea coridor prin Republica Moldova (Reuters)

Ucraina ia în calcul transportarea cerealelor pe calea ferată din Republica Moldova până la Portul Constanța din România. Kievul a solicitat Chișinăului o reducere cu 50% a tarifului pentru acest tranzit.

Negocierile dintre cele două părți sunt în desfășurare, iar autoritățile discută inclusiv volumele de cereale care ar urma să fie transportate și perioada în care ar fi utilizată ruta, transmite Reuters, cu referire la surse de la Kiev și Chișinău.

Un oficial ucrainean din industria de profil a declarat pentru Reuters că autoritățile colectează în prezent informații despre volumele potențiale de la transportatorii interesați, proces care încă nu a fost finalizat.

O sursă din cadrul CFM a confirmat că Ucraina a solicitat reducerea cu 50% a tarifului. În schimb, Chișinăul ar fi propus ca Ucraina să ofere garanții privind volumele de cereale care vor fi transportate prin Republica Moldova.

„În acest moment, cele două părți discută perioada și volumele de tranzit al cerealelor ucrainene prin Moldova către portul Constanța”, a declarat sursa citată de Reuters.

Fostul director al CFM, Oleg Tofilat, a estimat pentru Reuters că un astfel de coridor feroviar ar putea transporta anual aproximativ 4,5 milioane de tone de cereale. Potrivit estimărilor ucrainene, o rută feroviară funcțională prin Republica Moldova ar putea asigura transportul a aproximativ 10% din exporturile de cereale ale Ucrainei. Moldova a mai asigurat transportul feroviar al cerealelor ucrainene în perioada 2022–2023, după declanșarea invaziei rusești.

În prezent, peste 90% din exporturile de cereale ale Ucrainei sunt transportate pe cale maritimă, iar produsele agricole reprezintă cea mai importantă categorie a exporturilor ucrainene.

Ministrul ucrainean al Agriculturii, Taras Vîsoțki, a declarat pentru Reuters că estimarea exporturilor de cereale pentru sezonul 2026–2027 a fost redusă la 38–40 de milioane de tone, de la prognoza anterioară de 43 de milioane de tone. Revizuirea este pusă pe seama atacurilor rusești asupra porturilor.

În acest context, ministrul Infrastructurii, Vladimir Bolea, a mers luni în regiunea Odesa, unde a discutat cu omologul său ucrainean, Mikola Kalașnik, despre îmbunătățirea conexiunilor feroviare și extinderea tranzitului prin Republica Moldova, transmite Reuters.

Anterior, și premierul Vasile Tofan, a declarat că R. Moldova trebuie să profite de posibilitatea de a obține venituri din tranzitul cerealelor ucrainene.

Editor : A.R.