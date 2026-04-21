Portul Constanța preia operatorul Portului Giurgiulești din Republica Moldova. Anunțul Guvernului despre investiția de la Dunăre

Guvernul a anunțat finalizarea tranzacției prin care Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța a achiziționat operatorul Portului Internațional Giurgiulești din Republica Moldova, firma ICS Danube Logistics, de la Banca Europeană de Reconstrucție și Dezvoltare (BERD).

Potrivit comunicatului de presă al Executivului, această investiție are o miză regională importantă deoarece „prin această investiție Portul Constanța își va consolida rolul strategic în regiunea Mării Negre, cu obiectivul de a se transforma într-un hub regional, care să asigure interconectarea dintre Uniunea Europeană și regiunile învecinate, inclusiv în contextul trasării unor noi rute de transport în actualul context regional”.

Guvernul a precizat că România își asumă implicarea pe termen lung în dezvoltarea portului de la Giurgiulești.

„Prin preluarea Portului Giurgiulești, România, prin CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța, și-a asumat angajamentul de a asigura dezvoltarea și consolidarea poziției acestuia în noul context geopolitic”, potrivit sursei citate.

De asemenea, autoritățile anunță investiții majore în infrastructura portuară: „CN Administrația Porturilor Maritime SA Constanța va investi în dezvoltarea de lungă durată a Portului Internațional Giurgiulești, investiții care sunt destinate creșterii capacității portului, modernizării infrastructurii și respectiv consolidării poziției acestuia în regiunea Mării Negre și a bazinului Dunării.”

Executivul subliniază și rolul strategic extins al portului.

„Rolul său strategic va crește prin această investiție, iar portul este bine poziționat pentru a servi și în procesul de reconstruire viitoare a Ucrainei”, a mai spus sursa menționată.

În același timp, autoritățile consideră că tranzacția va avea efecte economice regionale.

„Nu în ultimul rând, această tranzacție va contribui la consolidarea relațiilor economice și comerciale dintre România și Republica Moldova, la asigurarea lanțurilor de aprovizionare ale Republicii Moldova pentru multiple tipuri de mărfuri și va întări și mai mult Parteneriatul Strategic dintre cele două state”, mai arată comunicatul.

Portul Internațional Giurgiulești, situat la Dunăre, aproape de granițele României și Ucrainei, are infrastructură mixtă fluvială și maritimă și gestionează peste 70% din comerțul pe cale navigabilă al Republicii Moldova.

Tranzacția a fost inițiată la finalul anului 2025, când BERD a semnat acordul de vânzare, a fost aprobată în februarie 2026 de acționarii Portului Constanța și validată în martie 2026 de Parlamentul Republicii Moldova.

Editor : Ana Petrescu