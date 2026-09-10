O posibilă tentativă de suicid a avut loc joi dimineaţa, în jurul orei 8:15, în staţia de metrou Ştefan Cel Mare, firul 2, în urma acestui eveniment circulaţia trenurilor de metrou fiind reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii, informează Metrorex printr-un comunicat.

Circulaţia metrourilor este afectată, joi, de o tentativă de suicid la staţia Ştefan Cel Mare, fiiind implicată o femeie de aproximativ 25 de ani.

ISU Bucureşti-Ilfov anunţă, joi, că intervine la staţia de metrou Ştefan cel Mare, unde o persoană a fost lovită de metrou.

„După deconectarea reţelei de la sursa de electricitate, echipajele de intervenţie au extras victima de sub metrou, aceasta (femeie, aproximativ 25 ani) fiind inconştienţă, cu multiple traumatisme”, au precizat pompierii.

La caz acţionează două echipaje SMURD, Detaşamentul Special de Salvatori şi o autospecială de stingere.

Metrorex a precizat că incidentul a avut loc în jurul orei 8:15.

„În staţia de metrou Ştefan Cel Mare, firul 2, a avut loc o posibilă tentativă de suicid. În urma acestui eveniment regretabil, circulaţia trenurilor de metrou va fi reorganizată în conformitate cu procedurile interne pentru astfel de situaţii”, anunţă, joi, Metrorex.

Personalul Metrorex a solicitat intervenţia SMURD.

„Conform procedurilor interne, organele abilitate, împreună cu Metrorex vor deschide o anchetă pentru a se stabili împrejurările în care s-a produs evenimentul”, a mai transmis sursa citată.

Călătorii sunt informaţi prin sistemul de sonorizare din staţii şi trenuri.

Editor : S.S.