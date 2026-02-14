Poștașul unei comune din Dolj, fost viceprimar, a fost găsit mort în casă. Poliția suspectează că a fost ucis și îl caută pe făptaș. Principalul suspect este un vecin.

Moartea poștașului care era și consilier local i-a șocat pe oamenii din Vela, județul Dolj. Soția lui l-a găsit mort în casă, cu mai multe lovituri pe corp. În noaptea tragediei, femeia a dormit la ferma de animale pe care o aveau cei doi. Pentru că bărbatul nu i-a mai răspuns la telefon, s-a îngrijorat așa că s-a dus acasă. L-a găsit căzut în hol, fără suflare. Femeia a alertat autoritățile, iar locul a fost împânzit de criminaliști.

- Nu s-a întâmplat așa ceva aici.. am și eu 67 de ani. N-am auzit așa ceva. Ce-or fi avut între ei.. ori după bani..

- Era poștaș la noi în sat. Era un om liniștit, la locului lui, chiar nu ne așteptam la o asemenea crimă.

- Motivul nu putem să-l știm pentru ce și cum. Nu era agresiv, bețivan sau ferească Dumnezeu. Un om foarte bun, nu era un om să sară,să zici că avea conflicte cu cineva, nu..



- Eu știu că nu avea niciun conflict cu nimeni, dar acum.. Nu vedeți ce s-a întâmplat?

Principalul suspect ar fi un vecin. Anchetatorii iau în calcul și varianta unei crime pentru bani.



Andreea Mateescu - purtător de cuvânt IPJ Dolj: Cadavrul urmează să fie transportat la morgă în vederea efecturării necropsiei. La finalizarea cercetărilor fiind dispuse măsuri legale.



Polițiștii fac în continare cercetări pentru a stabili ce s-a întâmplat în casa bărbatului.

