Infrastructura este o piedică pentru turismul românesc. Deși avem obiective care atrag mii de turiști, drumul până acolo e un adevărat test de rezistență. Este și cazul celui mai circulat drum turistic din Buzău, cel spre Vulcanii Noroioși. Începerea lucrărilor se blochează de peste doi ani în birocrație și contestații repetate. Noul termen este anul 2028, însă până atunci, turiștii vor fi nevoiți să meargă pe același traseu plin cu denivelări.

Cel mai circulat drum turistic din județul Buzău, DJ102F, rămâne în continuare peticit, deși mii de turiști îl tranzitează anual.

Bărbat: Foarte prost, nejustificat de prost! Este o atracție turistică foarte bună, merită dezvoltată, merită aranjată. Pe drumuri din astea, eu locuitor aici de-abia l-am găsit, d-apoi un străin.

Bărbat: Deplorabilă! De 10 ani, 15 ani, cred că ne spune că ne face șosele, degeaba. Păcat de zona asta.

Bărbat: Foarte rău, drumurile sunt foarte rele spre Vulcanii Noroioși. Ar trebui, cred, să fie mai multă implicare. Mai ales pentru turiștii care vin cu rulote, sunt foarte joase, mașini joase, denivelări, sparg băile la mașini, strică amortizoare, „bucșărăi”, „pivotăraie”, tot...

De peste doi ani, proiectul de reabilitare este blocat între documentații refăcute, contestații succesive și schimbări de președinți la Consiliul Județean.

Ioana Carpen, jurnalist Digi24: Drumul spre Vulcanii Noroioși este o aventură, nu din cauza peisajului, ci a denivelărilor. În timp ce proiectul se pierde în hârtii, turiștii își distrug mașina la propriu, pe un drum care pare uitat de autorități.

Turist: E prima mașină căreia îi schimb basculele, mi-au distrus bucșele la bascule, rulota... Nu poți să te duci, du-te/vino cu ea... Mai bine o las aici, că îmi cade mobila din ea, ăsta e drumul!

Aurel Boboc, proprietar camping rulote zona Vulcanii Noroioși: Străinii... eu am avut peste 75% capacitate de „rulotiști” anul acesta. Nu știu ce să vă spun. Am zis că o să pun un caiet la dispoziție cu toate reclamațiile. Nouă din 10 turiști vin și ne spun despre starea drumului, care este foarte precară.

Consiliul Județean Buzău caută soluții.

Adrian Petre, președinte interimar CJ Buzău: Putem găsi o soluție să începem, cel puțin, anul acesta prin cota de cofinanțare, pe care Consiliul Județean Buzău o avea și o putem pune la dispoziție sau mai există încă o soluție ca, prin discuția cu constructorul, acesta, pe banii lui, sau printr-un credit, să facă un fond de garantare cu Guvernul României și să înceapă pe banii lui. Eu zic că până în anul 2028 acest drum va fi gata.

Valoarea investiției este de peste 300 de milioane de lei, sumă imposibil de acoperit din bugetul local. În total, ar trebui reabilitați 14 km de drum.

reporter: Ioana Carpen

operator: Bogdan Vlădoiu

Editor : Izabela Zaharia