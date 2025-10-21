Live TV

Exclusiv Povestea lui Jackie, câinele din Rahova care a rămas în apartamentul distrus de explozie, ca să îl apere. Cum a fost salvat animalul

Valentin Stan Data publicării:
gbh zgbz
Jackie este un Rottweiler care cântărește peste 30 de kilograme.

Explozia din Rahova scoate la suprafață și minuni. O familie care locuia la doar câțiva metri de epicentrul deflagrației a scăpat teafără, deși apartamentul a fost distrus complet, iar suflul a făcut un crater imens în locuință. Mama a reușit inițial să își scoată copiii din bloc, iar după câteva minute a ajuns în fața clădirii și tatăl fetelor, care era la muncă. Când s-au uitat la clădire, au văzut că la geam era Jackie, Rottweiler-ul familiei. Rămăsese în apartamentul distrus și își privea stăpânii printr-un geam spart. Deși pereții erau căzuți, câinele nu a renunțat la datoria sa: păzea în continuare locuința. Chiar dacă blocul se putea prăbuși oricând, stăpânii și-au salvat câinele, iar acum sunt cu toții teferi, împreună.

În momentul exploziei, Natalia era în casă, alături de fetele ei, de 14 și 16 ani. Soțul ieșise dimineață la o plimbare cu Jackie, câinele familiei, iar apoi plecase la muncă. Liniștea căminului lor a fost spulberată la ora 9:07, de suflul deflagrației și zgomotul asurzitor, urmate de valuri de cioburi, bucăți de beton și praf. Natalia ne-a povestit că, în acele secunde de panică, și-a găsit cu greu fiicele, iar când a încercat să salveze și câinele, și-a dat seama că nu are suficientă putere. Jackie este un Rottweiler care cântărește peste 30 de kilograme, iar drumul până la ieșirea din bloc era plin de pericole.

„Au ieșit copiii, au ieșit cu un domn și am început să văd pompierii. Vecinii strigau în continuare. M-am întors să iau cățelul și cățelul n-a vrut să vină. N-aveam cum să o iau în brațe. M-am gândit să o iau în brațe, dar îmi era teamă că mă dărâmă, pentru că mie mi-au tot alunecat picioarele pe pereții ăia. După aceea, m-am întors să văd dacă pot să iau acte. Am pus mâna pe două geci ale fetelor. N-am putut să văd actele, n-am putut să le citesc. Am văzut niște pașapoarte. Am mai vrut să mai iau o dată cățelul, să mă rog de ea, dar eram încălțată cu niște papuci mai mari și îmi alunecau foarte tare picioarele. M-am uitat în jos și am văzut etajul 5 și atunci mi-am dat seama că e mai rău decât mi-am închipuit. Am ieșit. Nu am mai stat. Am întâlnit mulți oameni care se întorceau și foarte mulți pompieri. Știu că pe toți i-am rugat. Le-am spus tuturor, i-am stresat pe toți. Le spuneam: «Știu că sunt mulți oameni, dar am și eu un câine»”, povestește Natalia.

După ce a ajuns în fața blocului, Natalia s-a întâlnit cu Dan, soțul ei, care plecase de la muncă imediat ce a aflat vestea. Cei patru erau din nou împreună, însă, când au ridicat privirea către bloc, au văzut că Jackie se uita la ei printr-un geam spart. Inițial, câțiva pompieri au încercat să o salveze, dar nu i-a lăsat să se apropie de apartament. Nu mai existau pereți sau ușă, dar Jackie încă își făcea datoria: proteja apartamentul stăpânilor. Cu greu, Dan i-a convins pe pompieri să li se alăture într-o misiune extrem de periculoasă. Au intrat împreună în blocul care stătea să cadă, ca să salveze animalul. După un slalom printre bucăți de beton, praf și suferință, au reușit să o aducă pe Jackie înapoi, în siguranță.

„Era pe teritoriul apartamentului, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți. Ea își păzea teritoriul.

Reporter: Ați intrat cu pompierii, pentru că pe dumneavoastră vă cunoaște?

Da. Cu mine a acceptat să vină. M-am uitat prin moloz și am găsit o curea. Îi țineam lesa într-un dulap care nu mai era de mult accesibil. Am găsit o curea, am legat-o și am putut să cobor cu ea. M-a cunoscut și a înțeles că e ok și a ieșit. Am găsit înțelegerea și din partea celor de la pompieri. Am putut să recuperăm cățelul și am văzut peisajul din care a ieșit familia mea. Nu mai exista perete interior, pereți exteriori, vecinii nu mai existau. Practic, am intrat prin casa vecinilor să recuperez cățelul, dar ne-au ajutat cei de la forțele de intervenție”, povestește cu greu Dan.

Cei patru sunt acum teferi și au început să își reclădească viața. Au primit ajutor din partea voluntarilor de la Habitat for Humanity, care le-au găsit un apartament în care să stea. În afară de câteva documente, nu și-au mai recuperat niciun obiect din fosta locuință, dar spun că nu au nevoie de mai mult, atât timp cât sunt împreună.

Citește și: Ministerul Dezvoltării va sprijini financiar reconstrucția blocului din Rahova afectat de explozie

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
JD Vance
1
JD Vance, sub tirul artileriei SUA. Un proiectil explodat prematur a avariat mai multe...
2
Fritz: Dacă nu e constituțional să desființăm pensiile speciale, USR va propune un...
Hacker
3
Hackerii ruși au intrat în sistemele Royal Air Force și au furat date despre bazele...
intrarea in sala CCR
4
CCR a picat reforma pensiilor magistraților. Cine sunt cei 5 judecători care au votat...
Explozie în Rahova.
5
Firma despre care locatarii din Rahova spun că a rupt sigiliul după oprirea gazelor are...
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Digi Sport
Lovitură de teatru: după ce a fost condamnată la închisoare, Shakira a fost dată în judecată și i se cer 100 de milioane de euro
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
sorin grindeanu ilie bolojan in parlament
Culise din ședința Coaliției. „Moment artistic al PSD: Grindeanu s-a...
sorin grindeanu face declaratii
Sorin Grindeanu: Ilie Bolojan să suporte consecințele deciziilor sale
ciprian ciucu
Coaliția renunță la referendumul pe pensiile speciale. Ciucu: Corectă...
vladimir putin-donald trump
Surse: Nu există planuri pentru o întâlnire Trump-Putin „în viitorul...
Ultimele știri
Franţa şi Spania, în dezacord cu Germania: nu susțin interzicerea maşinilor cu motoare termice începând cu 2035
Un avocat din Bucureşti a fost trimis în judecată, după ce a lovit un jandarm la un protest al susţinătorilor lui Călin Georgescu
Donald Trump afirmă că aliaţi din Orientul Mijlociu sunt gata să trimită trupe pentru a „chema la ordine” Hamas
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
vasile dincu la o sedinta
Vasile Dîncu, despre o posibilă candidatură PNL-USR în București: „Pare că au un plan ascuns”
INSTANT_EXPLOZIE_RAHOVA_05_INQUAM_Photos_Tudor_Pana
Ministerul Dezvoltării va sprijini financiar reconstrucția blocului din Rahova afectat de explozie
consolidare cladiri
Un sector din București a majorat impozitul pentru mai multe clădiri aflate în paragină cu până la 500%
Explozie în Rahova.
Când va fi reluată furnizarea gazelor pentru clienții afectați de explozia de la blocul din Rahova. Anunțul Distrigaz
cladirea SRI
SRI a dejucat o operațiune de sabotaj în București. Serviciile ruse ar fi plănuit incendierea sediului unei companii ucrainene
Partenerii noștri
Pe Roz
O creatoare de conținut a murit după ce a născut acasă. Soțul ei, devastat de durere: „,Cuvintele nu pot...
Cancan
Ce s-a găsit în apartamentul Vasilicăi Enache, avocata moartă în explozia din Rahova. OBIECTUL care dă...
Fanatik.ro
Cum a fost surprins David Popovici. Marele sportiv nu a mai fost văzut într-o astfel de ipostază
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Adrian Mititelu a pierdut procesul de 7 milioane de euro cu Victor Pițurcă! Reacția patronului de la FC U...
Adevărul
20 ore în aer. Cum să supraviețuiești celui mai lung zbor nonstop din lume, cu Xiamen Air
Playtech
Se schimbă valabilitatea permisului de conducere în România, decizie de la Bruxelles. Modificări importante...
Digi FM
Carla Bruni și-a condus soțul la închisoare. Ce și-a pus în bagaje Nicolas Sarkozy
Digi Sport
După ce l-a făcut ”praf” pe Cristi Chivu, Walter Zenga a decis să spună tot ce crede despre antrenor și...
Pro FM
Apple, fiica solistului Coldplay, criticată după prima apariție ca artistă: „Nepotismul a ucis arta, nu a...
Film Now
Antonio Banderas, copleșit de emoție la nunta fiicei sale: „A fost unul dintre cele mai frumoase momente din...
Adevarul
De ce au vrut polonezii să cucerească Moldova. O prietenie cu năbădăi terminată într-o baie de sânge și o...
Newsweek
Ce au muncit pensionarii care vor primi o creștere cu 50% a punctajelor la pensie? Instanța a decis
Digi FM
Paula Seling, recuperare grea, după un accident cu trotineta: "Mi-am rupt clavicula. E complicat"
Digi World
Ora de iarnă 2025. Când se schimbă ceasurile și cum ne afectează rutina zilnică
Digi Animal World
Reacția unui Labrador când stăpânii îi spun că îl lasă la „bunici”. Imaginile cu patrupedul sunt virale
Film Now
Isabella Rossellini își amintește de cei trei ani de mariaj cu Martin Scorsese: “Putea fi foarte furios. Era...
UTV
Iulia Vântur și Salman Khan, apariție rară în public. Cei doi au fost prezenți la înmormântarea unui...