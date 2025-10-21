Explozia din Rahova scoate la suprafață și minuni. O familie care locuia la doar câțiva metri de epicentrul deflagrației a scăpat teafără, deși apartamentul a fost distrus complet, iar suflul a făcut un crater imens în locuință. Mama a reușit inițial să își scoată copiii din bloc, iar după câteva minute a ajuns în fața clădirii și tatăl fetelor, care era la muncă. Când s-au uitat la clădire, au văzut că la geam era Jackie, Rottweiler-ul familiei. Rămăsese în apartamentul distrus și își privea stăpânii printr-un geam spart. Deși pereții erau căzuți, câinele nu a renunțat la datoria sa: păzea în continuare locuința. Chiar dacă blocul se putea prăbuși oricând, stăpânii și-au salvat câinele, iar acum sunt cu toții teferi, împreună.

În momentul exploziei, Natalia era în casă, alături de fetele ei, de 14 și 16 ani. Soțul ieșise dimineață la o plimbare cu Jackie, câinele familiei, iar apoi plecase la muncă. Liniștea căminului lor a fost spulberată la ora 9:07, de suflul deflagrației și zgomotul asurzitor, urmate de valuri de cioburi, bucăți de beton și praf. Natalia ne-a povestit că, în acele secunde de panică, și-a găsit cu greu fiicele, iar când a încercat să salveze și câinele, și-a dat seama că nu are suficientă putere. Jackie este un Rottweiler care cântărește peste 30 de kilograme, iar drumul până la ieșirea din bloc era plin de pericole.

„Au ieșit copiii, au ieșit cu un domn și am început să văd pompierii. Vecinii strigau în continuare. M-am întors să iau cățelul și cățelul n-a vrut să vină. N-aveam cum să o iau în brațe. M-am gândit să o iau în brațe, dar îmi era teamă că mă dărâmă, pentru că mie mi-au tot alunecat picioarele pe pereții ăia. După aceea, m-am întors să văd dacă pot să iau acte. Am pus mâna pe două geci ale fetelor. N-am putut să văd actele, n-am putut să le citesc. Am văzut niște pașapoarte. Am mai vrut să mai iau o dată cățelul, să mă rog de ea, dar eram încălțată cu niște papuci mai mari și îmi alunecau foarte tare picioarele. M-am uitat în jos și am văzut etajul 5 și atunci mi-am dat seama că e mai rău decât mi-am închipuit. Am ieșit. Nu am mai stat. Am întâlnit mulți oameni care se întorceau și foarte mulți pompieri. Știu că pe toți i-am rugat. Le-am spus tuturor, i-am stresat pe toți. Le spuneam: «Știu că sunt mulți oameni, dar am și eu un câine»”, povestește Natalia.

După ce a ajuns în fața blocului, Natalia s-a întâlnit cu Dan, soțul ei, care plecase de la muncă imediat ce a aflat vestea. Cei patru erau din nou împreună, însă, când au ridicat privirea către bloc, au văzut că Jackie se uita la ei printr-un geam spart. Inițial, câțiva pompieri au încercat să o salveze, dar nu i-a lăsat să se apropie de apartament. Nu mai existau pereți sau ușă, dar Jackie încă își făcea datoria: proteja apartamentul stăpânilor. Cu greu, Dan i-a convins pe pompieri să li se alăture într-o misiune extrem de periculoasă. Au intrat împreună în blocul care stătea să cadă, ca să salveze animalul. După un slalom printre bucăți de beton, praf și suferință, au reușit să o aducă pe Jackie înapoi, în siguranță.

„Era pe teritoriul apartamentului, chiar dacă apartamentul nu mai avea pereți. Ea își păzea teritoriul.

Reporter: Ați intrat cu pompierii, pentru că pe dumneavoastră vă cunoaște?

Da. Cu mine a acceptat să vină. M-am uitat prin moloz și am găsit o curea. Îi țineam lesa într-un dulap care nu mai era de mult accesibil. Am găsit o curea, am legat-o și am putut să cobor cu ea. M-a cunoscut și a înțeles că e ok și a ieșit. Am găsit înțelegerea și din partea celor de la pompieri. Am putut să recuperăm cățelul și am văzut peisajul din care a ieșit familia mea. Nu mai exista perete interior, pereți exteriori, vecinii nu mai existau. Practic, am intrat prin casa vecinilor să recuperez cățelul, dar ne-au ajutat cei de la forțele de intervenție”, povestește cu greu Dan.

Cei patru sunt acum teferi și au început să își reclădească viața. Au primit ajutor din partea voluntarilor de la Habitat for Humanity, care le-au găsit un apartament în care să stea. În afară de câteva documente, nu și-au mai recuperat niciun obiect din fosta locuință, dar spun că nu au nevoie de mai mult, atât timp cât sunt împreună.

