Povestea sfâșietoare a lui Octavian Palferenț, unul dintre cei mai tineri piloți de F-16, care a murit încercând să salveze un câine

Tragedie în Aviația Militară. Unul dintre cei mai tineri piloți de F-16 a murit în timp ce încerca să salveze de la înec un câine. Octavian Palferenț era imaginea Forțelor Aeriene Române. Cu fiecare ocazie, încerca să îi convingă pe copii să îmbrace combinezonul de pilot. Camarazii săi povestesc că Octavian avea o bunătate molipsitoare. El va fi înmormântat sâmbătă, în localitatea natală.

Octavian: Poate reușesc să zbor și pe F-35, poate reușesc să ajung și instructor de zbor. Mi s-a materializat dorința asta trecând prin mâna atâtor instructori. Am prins drag și de partea pedagogică.

Modest, plin de energie și gata să ajute pe oricine avea nevoie. Așa era Octavian Palferenț. La doar 30 de ani, devenise imaginea Forțelor Aeriene Române. Promova Armata și încerca să-i învețe pe oameni despre cea mai importantă calitate a uniformei militare: aceea de a salva. Din păcate, bunătatea lui i-a fost fatală, într-o după-amiază ca oricare alta. Octavian era la baza aeriană Borcea, unitatea care i s-a transformat în casă, după ce a devenit pilot de F-16. A văzut că un câine căzuse în bazinul de apă al unității. Instant, și-a amintit de câinele pe care îl avea acasă și într-o secundă a sărit în apă, să îl salveze. Nu a mai ieșit din bazin. După câteva zeci de minute, colegii l-au scos, au încercat să-l resusciteze, dar Octavian nu mai era. Aviația și-a pierdut unul dintre cei mai promițători piloți pe care îi are.

Octavian: În capul fiecărui pilot e chestia asta, când ești la zbor, te gândești la zbor, când ești acasă, te gândești la zbor.

Octavian încerca să răspândească microbul aviației pe cele mai mari scene din România. Fie că explica secretele acrobațiilor la BIAS sau le povestea tinerilor de la UNTOLD ce presupune Armata, de fiecare dată vorbea despre uniformă cu o pasiune pe care rar o întâlnești.

-Cum e să pilotezi un asemenea avion?

Octavian: E o senzație inedită, având în vedere că este o unealtă foarte puternică și pentru mine reprezintă împlinirea unui vis pentru care am lucrat foarte multă vreme.

Octavian lasă în urmă cele trei mari iubiri: soția, avionul F-16 și câinele. Familia și camarazii știu însă că Octavian va fi lângă ei, de fiecare dată când vor privi cerul.

