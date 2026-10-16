Precizările Bursei de Valori București după atacul cibernetic asupra Depozitarului Central

Bursa de Valori București (BVB) a anunțat vineri că sistemele sale de tranzacționare funcționează normal, în ciuda atacului cibernetic care a vizat aplicația Servicii Online pentru Investitori a Depozitarului Central. Incidentul nu a afectat nici serviciile esențiale de decontare și evidență a instrumentelor financiare, potrivit informațiilor transmise de cele două instituții.

Precizările vin după ce Depozitarul Central, instituția responsabilă de evidența deținerilor de instrumente financiare și de decontarea tranzacțiilor bursiere, a anunțat vineri dimineață că a fost ținta unui atac cibernetic asupra aplicației Servicii Online pentru Investitori.

Într-un comunicat transmis ulterior, la prânz, Bursa de Valori București (BVB) a precizat că incidentul nu a afectat funcționarea sistemelor proprii: „Atacul nu a afectat sistemele Bursei de Valori București. Acestea au funcționat și continuă să funcționeze în parametri normali. Ședințele de tranzacționare și celelalte activități desfășurate de BVB în calitate de operator de piață se derulează conform programului obișnuit. BVB monitorizează integritatea infrastructurii sale de tranzacționare și aplică măsuri de protecție și prevenire a incidentelor cibernetice”.

Reprezentanții Depozitarului Central au anunțat că, imediat după identificarea atacului cibernetic, au fost luate măsuri pentru investigarea incidentului și remedierea problemelor. Potrivit instituției, atacul nu a afectat serviciile și funcțiile critice și importante, inclusiv activitățile de decontare și registru.

De asemenea, deținătorii de instrumente financiare au continuat să aibă acces la serviciile oferite de instituție, în ciuda incidentului care a vizat aplicația online pentru investitori.

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Editor : A.D.