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Precizările Camerei de Comerț după zborul privat cu Ponta, Manole, judecătorul CCR și șeful Tribunalului Constanța în Mykonos

Data publicării:
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Foto: Camera de Comert si Industrie a Romaniei/ Facebook
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Camera de Comerț și Industrie a României a venit cu precizări suplimentare după ce în spațiul public a apărut informația conform căreia instituția a plătit zborul cu un avion privat de lux către una dintre cele mai scumpe destinații din Grecia, Mykonos. Reprezentanții CCIR spun că toate cheltuielile au fost suportate din fonduri proprii, iar scopul a fost de „atragere de investiții străine”. 

Reprezentanții Camerei au transmis către public: „Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) face următoarele precizări cu privire la comentariile apărute în spațiul public referitoare la o deplasare externă efectuată la data de 8 iulie 2026.

CCIR regretă politizarea dezbaterii publice pe această temă și dorește să asigure presa și opinia publică de faptul că singurul obiectiv al deplasării cu durata de câteva ore a fost atragerea de investiții străine în România.

Am considerat că merită să facem un astfel de efort financiar și logistic pentru a prezenta unor investitori de calibru avantajele de a investi în România, în condițiile în care percepția externă este negativ afectată de neclarități referitoare la legislația muncii, precum și la stabilitatea cadrului juridic și fiscal.

Reiterăm că toate cheltuielile instituției, inclusiv cele aferente deplasărilor externe, sunt susținute din venituri proprii.

Menționăm, de asemenea, că în aceste situații tariful se calculează pe ore de zbor și este identic indiferent de numărul persoanelor aflate la bord, fără alte costuri suplimentare”. 

 

Editor : A.R.

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