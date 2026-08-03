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Prefectul din Covasna a fost trimis în judecată de DNA. Acuzațiile aduse la adresa lui Ráduly István

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Foto: Inquam Photos / Alexandru Busca
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Din articol
Acuzațiile DNA vizează o procedură de licitație trucată în anul 2021

Prefectul județului Covasna, Ráduly István, a fost trimis în judecată de procurorii Direcției Naționale Anticorupție (DNA) într-un dosar în care este acuzat de abuz în serviciu. Procurorii anticorupție îl acuză că ar fi „atribuit preferențial” un contract de renovare a Prefecturii Covasna către compania Electroconstrucția Elco SRL.

Pe lângă Ráduly István, DNA a mai trimis în judecată o consilieră pe domeniul de achiziții publice din cadrul Prefecturii Covasna, Maria-Magdalena Tănase, acuzată la rândul ei de abuz în serviciu.

În același timp, compania Electroconstrucția Elco SRL, dar și administratorul acesteia, au fost trimiși în judecată pentru complicitate la abuz în serviciu.

Acuzațiile DNA vizează o procedură de licitație trucată în anul 2021

„În baza unei înțelegeri prealabile cu inculpatul B.S., reprezentant al SC Electroconstrucția Elco SRL, ar fi atribuit preferențial, respectivei societăți comerciale, prin procedura achiziției directe, un contract de executare a lucrărilor de reparații generale și de renovare-reparații electrice la sediul Instituției Prefectului Județului Covasna, cu încălcarea dispozițiilor din legislația primară”, subliniază DNA în comunicatul prin care a anunțat trimiterea în judecată a prefectului din Covasna.

În realitate, însă, lucrările vizate erau cele de modernizare a instalației electrice, pentru care era nevoie de „respectarea unor etape obligatorii, respectiv întocmirea unei expertize tehnice a instalației electrice, un proiect tehnic nou și refacerea documentației aferente”.

„Însă, tocmai pentru a eluda prevederile legale aplicabile în materie pentru realizarea conformă a acestui proiect de investiții (necesar încă din anul 2008), inculpații Ráduly István și Tănase Maria Magdalena ar fi creat aparența că în cauză vor fi efectuate doar lucrări de reparații curente”, subliniază DNA.

Procurorii subliniază, astfel, că cei doi reprezentanți ai Prefecturii Covasna, adică prefectul Ráduly István și consiliera, „ar fi acționat pentru favorizarea intereselor” companiei Electroconstrucția Elco SRL, iar prejudiciul adus bugetului instituției se ridică la 356.000 de lei.

„Procedura de atribuire a lucrării ar fi fost una formală, inculpata Tănase Maria Magdalena creând toate condițiile pentru atribuirea presupus frauduloasă a lucrării, respectiv ar fi întocmit caietul de sarcini și memoriul tehnic, semnate de către inculpatul Ráduly István, în conținutul cărora, costul și condițiile lucrării ar fi fost stabilite de inculpatul B.S., reprezentantul firmei favorizate. 

Mai mult, chiar și condițiile contractuale au fost stabilite de societatea S.C. Electroconstrucția Elco SRL, în contract neregăsindu-se obligațiile cuprinse în caietul de sarcini, referitoare la elementele de care depindea decontarea situației de lucrări. În plus, oferta S.C. Electroconstrucția Elco S.R.L. ar fi fost modificată ulterior expirării termenului limită pentru depunerea ei, ceea ce, potrivit caietului de sarcini, ar fi trebuit să atragă excluderea societății de la atribuirea contractului de achiziție publică”, mai subliniază DNA. 

Editor : M.G.

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