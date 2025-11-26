Prefectul din Vaslui critică Bucureștiul pentru cum a gestionat cazul dronei căzute în Puiești: Nu am primit RO-Alert

Prefectul judeţului Vaslui, Eduard Popica, a afirmat, miercuri, în cadrul şedinţei Colegiului Prefectural că instituţiile din judeţ s-au mobilizat şi au acţionat cu promptitudine în cazul dronei căzute la Puieşti, deşi de la centru comunicarea cu privire la acest incident nu s-a făcut în mod corespunzător.

"Aş vrea să reacţionaţi cu aceeaşi promptitudine şi pe viitor, chiar dacă anumite entităţi care erau îndrituite să ne anunţe din timp despre aceste aspecte nu au făcut-o. Au cuprins în harta pe care au prevăzut-o cu privire la faptul că acea dronă va tranzita ţara noastră, trei judeţe: Tulcea, Galaţi şi Vrancea. Norocul nostru a fost ieri acela că telefoanele din sudul judeţului au captat acel mesaj RO-ALERT, dar care era emis pentru judeţul Galaţi şi pentru judeţul Vrancea, nicidecum pentru noi", a declarat prefectul judeţului Vaslui.

Eduard Popica a menţionat că ancheta în cazul dronei căzute la Puieşti este în derulare, sub coordonarea unui procuror din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Iaşi.

Elemente despre care se crede că erau dintr-o dronă rusească au căzut, marţi dimineaţă, într-o gospodărie din localitatea Puieşti. În urma incidentului nu au fost înregistrate victime sau pagube materiale.

Ministrul Apărării, Ionuţ Moşteanu, a transmis că şi-ar fi dorit ca drona să fie distrusă. Acest lucru nu s-a întâmplat, deşi de la sol au fost ridicate două aeronave F-16 care ar fi trebuit să o doboare. Şeful MApN a spus ca avioanele nu au tras, iar drona a căzut ori pentru ca a pierdut comanda, ori pentru ca a rămas făra combustibil.

"Putea fi distrusă dacă se întruneau toate condiţiile pentru a... piloţii trebuiau să o vada, să angajeze, să blocheze pe radar şi să poată să tragă în ea cu o rachetă. Dacă se îndeplineau aceste condiţii, ar fi putut fi dată jos. Iată ca n-au reuşit din nou. Mi-aş fi dorit să o dea jos", a afirmat ministrul Apărării.

Editor : A.R.