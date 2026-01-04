Mai sunt câteva zile până la Bobotează. Arhiepiscopia Tomisului a început încă din 31 decembrie etichetarea sticlelor în care se va pune agheasmă. Zilnic, peste 100 de credincioși lucrează în trei schimburi pentru ca totul să fie gata la timp. „E al treilea an când vin cu prietenele mele și e o mare bucurie”, spune una dintre voluntare. Anul acesta vor fi distribuite 300.000 de sticle.

„Anul acesta, 300 de mii de sticle se vor pregăti pentru Bobotează. Deși voluntarii au venit aici, la Arhiepiscopia Tomisului, din 31 decembrie, mai au mult de lucru. Practic, toate aceste pet-uri pe care le vedeți în imagini trebuie să fie etichetate în 3 zile”, transmite jurnalistul Digi24, Iulia Stanciu.

Peste 100 de credincioși lucrează în schimburi la etichetarea sticlelor.

„E al treilea an când vin cu prietenele mele și e o mare bucurie”, spune una dintre voluntare. Întrebată câte sticle reușește să facă pe zi, aceasta răspunde: „Nu le-am numărat, dar depinde de fiecare zi. Uneori venim mai de dimineață, alteori venim la prânz și plecăm seara. Până acum am făcut trei saci.”

„E o relaxare, să știți că da. Acasă mă plictisesc, aici ne întâlnim, socializăm și chiar e o bucurie!”, exclamă o altă voluntară.

„E primul an în care vin și am auzit din întâmplare”, spune altcineva.

„Înaltul Teodosie a spus că două zile sunt intense - azi și mâine. Și nu putem lipsi... Dacă ne-a invitat dansul, trebuie să onorăm invitația”, declară un alt voluntar.

„Fiecare bax are 242 de sticle și se fac în jur la 70-80, chiar 100 de baxuri pe zi”, calculează altcineva.

În curtea Arhiepiscopiei Tomisului au fost aduse și cele 25 de butoaie care vor fi umplute cu apa pe care preoții o vor sfinți de Bobotează.

reporter: Iulia Stanciu

operator: Cristian Dumitrașcu

Editor : Izabela Zaharia