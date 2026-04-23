Prejudiciu de 90 de milioane de lei în dosarul DNA de la Bistrița-Năsăud. Acuzațiile oficiale

Direcția Națională Anticorupție (DNA) a anunțat oficial că a reținut mai mulți funcționari din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud, printre care și administratorul public al județului, dar și un afacerist implicat în dosarul de la Sălaj. DNA indică un prejudiciu de 90 de milioane de lei în acest dosar.

Pe lângă dosarul în care președintele Consiliului Județean Sălaj a fost plasat sub control judiciar, DNA a reținut, într-un alt dosar, patru șefi din cadrul Consiliului Județean Bistrița-Năsăud. Este vorba de:

Grigore Florin Moldovan, administratorul public al județului Bistrița-Năsăud, fiind acuzat de abuz în serviciu și luare de mită;

Ciprian Oprea Ceclan, director executiv al Direcției Investiții și Drumuri Județene, fiind acuzat de complicitate la abuz în serviciu;

Victor Poienar, șef al Serviciului administrare drumuri județene, pentru complicitate la abuz în serviciu;

O altă persoană, manager de proiect în cadrul unui contract de lucrări aflat în derulare la CJ Bistrița-Năsăud;

La fel ca în cazul de la Sălaj, în acest dosar este implicat și Traian Larionesi, despre care DNA arată că este reprezentant de facto al SC Frasinul SA. Acesta a fost reținut. În plus, DNA l-a reținut și pe administratorul companiei Baseli Drum Construct SRL.

Afaceriștii, dar și șefii din Consiliul Județean Bistrița-Năsăud, urmează să afle în cursul zilei de 23 aprilie dacă vor fi arestați preventiv.

Alți doi funcționari din cadrul CJ Bistrița-Năsăud, Gelu Văclaș și Rodica Botiș, au fost plasați sub control judiciar pentru 60 de zile.

Reamintim că procurorii DNA au percheziționat și biroul președintelui CJ Bistrița-Năsăud, Radu Moldovan. În primul comunicat oficial, procurorii arătau că există trei dosare penale. Până în acest moment, DNA a comunicat oficial pe tema a două dintre aceste dosare.

Acuzațiile oficiale ale procurorilor în acest dosar

În acst dosar, procurorii cercetează modul în care a fost derulat un contract de 103 milioane de lei pentru modernizarea unor drumuri județene din Bistrița-Năsăud.

În 2025, susțin procurorii, la cererea afaceristului Traian Larionesi, administratorul public al județului, Grigore Moldovan, ar fi încheiat un act adițional la acest contract și „ar fi depus mai multe cereri de decontare (n.r. Către Ministerul Dezvoltării), prin care s-ar fi majorat nejustificat valoarea reală a lucrărilor”.

„Prin aceste demersuri s-ar fi cauzat un prejudiciu total de 90.525.873,17 lei în dauna Ministerului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, concomitent cu obținerea unui folos necuvenit în același cuantum pentru asocierea de firme beneficiară a contractului”, potrivit procurorilor DNA.

Pentru justificarea actului adițional, Grigore Moldovan ar fi aprobat mai multe acte întocmite de ceilalți funcționari implicați în acest dosar.

Pentru aceste „servicii”, arată procurorii, Grigore Moldovan ar fi primit de la afaceristul Traian Larionesi 70.000 de lei și lemne.

„De asemenea, se reține că inculpatul B.S.L. (n.r. Celălalt afacerist), precum și societățile SC Frasinul SRL și SC Baseli Drum Consult SRL ar fi contribuit la mecanismul infracțional prin majorarea fictivă a unor lucrări deja executate, aspecte care ar fi stat la baza încheierii actului adițional menționat anterior”, mai subliniază DNA.

