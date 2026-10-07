Live TV

News Alert Premiul Nobel pentru Chimie 2026: Henri B. Kagan şi Kenso Soai pentru descoperiri esențiale în „sinteza organică asimetrică”

Data actualizării: Data publicării:
Nobel Chimie
Henri B. Kagan şi Kenso Soai au câștigat premiul Nobel pentru Chimie în 2026 Foto: © Nobel Prize Outreach
Urmărește Digi24 în Google Discover Adaugă Digi24 ca sursă preferată în Google
Din articol
Trei descoperiri în chimie care au schimbat vieţi Date istorice

Academia Regală Suedeză de Ştiinţe a decis miercuri să acorde Premiul Nobel pentru Chimie din 2026 lui Henri B. Kagan şi Kenso Soai „pentru descoperirea efectelor neliniare şi a autocatalizei în sinteza organică asimetrică”.

Setarile tale privind cookie-urile nu permit afisarea continutul din aceasta sectiune. Poti actualiza setarile modulelor coookie direct din browser sau de aici – e nevoie sa accepti cookie-urile social media

Unele molecule, precum aminoacizii, există sub forma a două variante care sunt imagini în oglindă una faţă de cealaltă. Cu toate acestea, organismele vii conţin doar una dintre aceste imagini în oglindă. Modul în care ar fi putut apărea o astfel de asimetrie chimică a reprezentat mult timp un mister pentru chimişti. Henri B. Kagan şi Kenso Soai au primit Premiul Nobel pentru Chimie din 2026 pentru descoperirea unei soluţii la această enigmă, potrivit comunicatului Comitetului Nobel. 

Chimia vieţii este ceea ce chimiştii numesc „homochirală”, termen derivat din cuvintele greceşti care înseamnă „acelaşi” şi „mână”. La fel ca mâinile, toţi aminoacizii există sub forma a două variante oglindite, dar numai una dintre ele se regăseşte în proteinele din celulele tale. Cealaltă variantă se întâlneşte foarte rar în natură.

Multă vreme, chimiştii s-au întrebat cum poate apărea homochiralitatea. Când au început să experimenteze cu reacţii chimice care pot forma două molecule oglindite, au obţinut întotdeauna proporţii egale ale ambelor în eprubetele lor. Cu toate acestea, chimiştii s-au străduit să producă doar una dintre aceste imagini oglindite, deoarece în dezvoltarea moleculelor care vor interacţiona cu fiinţele vii – cum ar fi în cazul produselor farmaceutice – doar o singură imagine oglindită va avea efectul dorit.

Premiul Nobel pentru Chimie din 2026 recunoaşte descoperirile care le-au permis chimiştilor să conducă reacţii chimice ce duc la homochiralitate.

Henri Kagan a făcut primul pas decisiv în 1986, când a descoperit o nouă metodă de manipulare a reacţiilor chimice. Acest lucru i-a permis să obţină un exces mai mare al uneia dintre imaginile oglindite decât se credea posibil până atunci.

Kenso Soai a făcut următorul pas, transmite Academia. În 1995, o publicaţie importantă descrie modul în care a conceput prima reacţie chimică din istorie care avea potenţialul de a fi homochirală. În 2003, a reuşit în sfârşit. A prezentat o reacţie în care s-a format doar una dintre cele două imagini oglindite posibile. În afară de viaţa însăşi, nimeni nu mai realizase până atunci această performanţă.

Datorită lui Henri Kagan şi Kenso Soai, ştim acum cum poate apărea homochiralitatea. Descoperirile lor au avut un rol decisiv pentru chimiştii care concep reacţii pentru producţia de produse farmaceutice.

Anul trecut, Susumu Kitagawa, Richard Robson şi Omar M. Yaghi au fost recompensaţi cu Nobel „pentru dezvoltarea structurilor metal-organice”. 

Trei descoperiri în chimie care au schimbat vieţi

Asimilarea dioxidului de carbon - Nobel în 1961

Melvin Calvin a demonstrat modul în care plantele transformă dioxidul de carbon în carbohidraţi şi a creat o imagine clară a unei secvenţe complicate de reacţii.

Cartografierea moleculelor - Nobel în 1964

Lucrările lui Dorothy Crowfoot Hodgkin privind determinarea structurii 3D a moleculelor au avut implicaţii imediate. Harta structurii penicilinei realizată de ea a facilitat fabricarea medicamentului.

Revoluţia enzimelor - Nobel în 2018

Frances Arnold a condus prima evoluţie dirijată a enzimelor. Rezultatele obţinute pot fi utilizate, printre altele, pentru fabricarea de substanţe chimice mai ecologice.

Date istorice

116 premii Nobel pentru Chimie au fost decernate din 1901 până în prezent pentru 197 de laureaţi.

25 de premii în Chimie au fost împărţite de doi laureaţi.

Opt femei au primit premiul pentru Chimie până în prezent.

Frederick Sanger şi Barry Sharpless au primit premiul pentru Chimie de două ori.

35 de ani a fost vârsta celui mai tânăr laureat în Chimie din istorie, Frédéric Joliot, care a primit premiul Nobel în 1935.

97 de ani a fost vârsta celui mai în vârstă laureat în Chimie, şi cel mai în vârstă laureat din istorie, John B. Goodenough.

Premiul Nobel pentru Literatură va fi anunţat joi de Academia Suedeză, urmat vineri de Nobelul pentru Pace iar cel pentru Ştiinţe Economice luni, 12 octombrie.

Editor : Sebastian Eduard

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
2026-10-05-3527
1
Cine este Luca Niculescu, a patra nominalizare a lui Nicușor Dan pentru funcția de...
nicusor dan diana sosoaca foto presidency ro
2
Diana Şoşoacă a mers la Cotroceni să-i spună lui Nicușor Dan că nu îl recunoaşte ca...
Asistent maternal în România. Foto Getty Images
3
Jobul plătit de stat pe care îl poți face în propria locuință. Ce salariu poți primi și...
sorin grindeanu inquam
4
Reacția lui Sorin Grindeanu după nominalizarea lui Luca Niculescu: Nu ține cont de...
2026-10-05-3649
5
Nicușor Dan: Propunerea mea pentru poziția de prim-ministru este Luca Niculescu
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Digi Sport
Ultimele gesturi ale arbitrului Gheorghe Moldovan: flori, un mesaj tulburător și tragedia din fața copiilor
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Nobel Francis Halzen
Premiul Nobel pentru Fizică 2026: Francis Halzen pentru „descoperirea neutrinilor de înaltă energie de origine astrofizică”
om robot strangere de mana
Ce spune un laureat Nobel despre impactul inteligenţei artificiale asupra creșterii economice rapide
Medici folosesc tehnologii bazate pe inteligență artificială pentru analiză medicală. Foto: Profimedia
Avertismentul unui expert: următoarea descoperire de Premiul Nobel ar putea veni din partea AI. „Nu suntem pregătiți pentru ce urmează”
Maia Sandu
Maia Sandu respinge nominalizarea la premiul Nobel pentru Pace: cine ar trebui să-l câștige în opinia președintei Moldovei
trump
Trump, scrisoare năucitoare adresată premierului norvegian: „Nu mă mai simt obligat să mă gândesc exclusiv la pace”
Recomandările redacţiei
intrarea in sala CCR
CCR a respins sesizarea lui Ilie Bolojan în disputa privind...
2026-10-05-3527
Prima discuție directă între Sorin Grindeanu și Luca Niculescu. Când...
N13 ATAC CUTIT POLONIA VO 071026_00341
Atac sângeros într-o școală din Polonia: cel puțin șapte răniți...
2026-09-21-2228
DIICOT a pus sechestru asupra „mai multor conturi bancare” deschise...
Ultimele știri
Proiect de lege pentru dezincriminarea posesiei de droguri pentru consum propriu. Parlamentari PSD, AUR și PNL critică inițiativa
Foști soldați ruși se ascund pentru a intra clandestin în Finlanda. „Sunt experți în orientare și în condusul pe teren accidentat”
Motocicletele și mopedele vor putea circula pe benzile de autobuz. În ce condiții se va aplica noua regulă
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Trei zodii sunt răsfățatele Universului pe 7 octombrie 2026. Mercur și Venus le aduc noroc și încredere
Cancan
Proces spectaculos cu Dedeman! O femeie și-a rupt brațul în magazin, dar surpriza a venit când a cerut...
Fanatik.ro
Sfatul lui Giovanni Becali pentru Ianis Hagi. Mărturie tulburătoare după dezastrele de la echipa națională
editiadedimineata.ro
China își crește influența în Grecia prin intermediul influencerilor
Fanatik.ro
Ionuț Chirilă, salariu de 7.000 euro la CS Dinamo! “Ionuț Lupescu l-a propus și i-a dat banii ăștia! De ce?!”
Adevărul
„Dacă te lauzi e rău, dacă te vaiți e și mai rău". Oferte neobișnuite în piețele volante. Care sunt prețurile...
Playtech
Ce avere are Călin Georgescu? S-a pus sechestru pe conturile fostului candidat la prezidențiale
Digi FM
Un tânăr de 21 de ani a murit după o înțepătură de țânțar. Cum a fost posibilă o asemenea tragedie
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
E gata! FRF a luat decizia în privința lui Gică Hagi
Pro FM
Ce face Andreea Antonescu în America, la un an de la mutarea din România. „Nu mai sunt preocupată să...
Descarcă aplicația Pro FM
Film Now
Filmările pentru „The Batman 2” au fost suspendate. Matt Reeves se retrage temporar din cauza unor probleme...
Adevarul
Facultatea „de lângă casă”, noua alegere a tinerilor. De ce tot mai mulți renunță la orașele universitare mari
Newsweek
Un pensionar obligă Casa de Pensii să îi recunoască 7 ani munciți în grupa a II-a. Ce bani în plus va primi?
Digi FM
La 60 de ani și-a vândut casa și a renunțat la job. A călătorit în 15 țări și trăiește acum cu 200 de lire pe...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Cum s-a schimbat viața unei tinere după ce a ales să nu mai folosească telefonul zece zile: „Am simțit cum mă...
Digi Animal World
Ce a găsit un bărbat când se pregătea să-și spele rufele: „Era în haine, am rămas traumatizat”
Film Now
Cum arată Sigourney Weaver în 2026 la 77 de ani. Azi este ziua ei
UTV
Angelina Jolie și-a vândut conacul de lux, iar Madonna l-a cumpărat. Vezi cum arată proprietatea de aproape...