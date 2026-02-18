Live TV

Preotul Calistrat a fost amendat de CNCD pentru că a numit doua femei „Vagaboande” și „Femei isterice”. „Dojana duhovnicească”

Data publicării:
preot-calistrat-chifan
Preotul Calistrat Chifan. Foto: Facebook
Din articol
Ce au reclamat femeile ? Apărarea preotului Constatările CNCD

Preotul Constantin Chifan, cunoscut public drept „Părintele Calistrat”, a fost sancționat de Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării (CNCD) pentru declarații publice considerate discriminatorii și pentru încălcarea demnității a două femei, în urma scandalului izbucnit la Mănăstirea Vlădiceni din județul Iași

Decizia a fost adoptată prin Hotărârea din 2 iulie 2025, iar documentul a fost comunicat oficial părților abia la data de 3 februarie 2026. CNCD a stabilit că afirmațiile publice ale preotului au avut caracter discriminatoriu pe criterii de sex, stare civilă și vârstă, și a aplicat o amendă contravențională de 5.000 de lei. De asemenea, instituția a dispus publicarea hotărârii în mass-media.

Cazul are la bază o serie de incidente produse în 2022 în incinta Mănăstirii Vlădiceni, unde cele două femei au fost agresate fizic și verbal de preot. Ulterior, conflictul a fost urmat de o amplă expunere mediatică și de declarații publice jignitoare și repetate ale preotului la televiziuni, în mediul online și în cadrul unor apariții publice.

Ce au reclamat femeile ?

În plângerea adresată CNCD în februarie 2023, cele două femei au susținut că preotul a desfășurat o campanie de denigrare publică împotriva lor, folosind expresii jignitoare și stereotipuri referitoare la femei necăsătorite. Printre afirmațiile analizate de Consiliu se regăsesc caracterizări precum „măicuță isterică nemăritată”, „măicuțe imorale”, „femei descreierate”, „sărace cu mintea”, „vagaboande” sau „copile isterice”, transmite ziaruldeiasi

Potrivit documentelor CNCD, declarațiile au fost difuzate în mod repetat prin intermediul televiziunilor, rețelelor sociale și presei online, fiind preluate și amplificate în spațiul public. Femeile au susținut că aceste afirmații le-au afectat reputația profesională și personală, generând stigmatizare publică, amenințări și hărțuire online. De asemenea, acestea au invocat încălcarea dreptului la demnitate, la viață privată și la imagine, susținând că discursul public al preotului a creat o atmosferă ostilă și umilitoare la adresa lor și, prin extensie, la adresa femeilor necăsătorite.

Apărarea preotului

În fața CNCD, așa cum reiese din document, Constantin Chifan a respins acuzațiile de discriminare, susținând că afirmațiile sale au avut caracter de „dojană duhovnicească” și au fost determinate de comportamentul femeilor, despre care a afirmat că ar fi perturbat activitatea mănăstirii.

Acesta a susținut că nu a avut intenția de a discrimina și că reacțiile sale au fost justificate de necesitatea menținerii ordinii în incinta lăcașului de cult. Totodată, a invocat faptul că declarațiile nu ar fi vizat sexul sau statutul personal al petentelor, ci comportamentul acestora. Preotul a negat totodată acuzațiile de agresiune fizică, pe care le-a calificat drept neadevărate și calomnioase, susținând că accesul femeilor în biserică nu a fost interzis și că incidentele descrise nu s-au produs în forma reclamată. În sprijinul apărării sale, acesta a depus concluzii scrise, fotografii și declarații ale unor persoane care ar fi asistat la evenimente.

Constatările CNCD

Colegiul director al CNCD a concluzionat că limbajul utilizat de preot a depășit limitele libertății de exprimare și a avut ca efect atingerea demnității persoanelor vizate.

Documentul redă mai multe expresii jignitoare atribuite preotului, printre care: „măicuici iresponsabile”, „călugării nu montează femei”, „copile isterice și nemăritate”, și altele precum: „au deviații de comportament sau puțină isterie”, „vagaboandă tupeistă”, „nu sunteți intimidabile că sunteți deja proaste” „sărace cu mintea”, „dubioase” sau „oleacă plimbate cu trenul prin viață”.

Potrivit hotărârii, libertatea de exprimare nu poate justifica declarații care afectează demnitatea umană sau generează stigmatizare și discriminare, iar statul are obligația de a sancționa astfel de comportamente atunci când depășesc limitele criticii legitime.

CNCD a stabilit că faptele constituie discriminare și încălcarea dreptului la demnitate, aplicând o amendă contravențională de 5.000 de lei și obligând publicarea deciziei în mass-media. Hotărârea poate fi contestată în instanță în termen de 15 zile de la data comunicării.

Editor : A.R.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
robert negoita
1
Robert Negoiță a primit rezultatul testului antidrog de la INML. Ce au stabilit legiștii
Multi-Domain Command Europe multinational exercise Dynamic Front in Romania
2
Soldații SUA sunt copleșiți de atât de multe date de pe câmpul de luptă, încât e nevoie...
dan mihalache
3
Nicușor Dan l-a rechemat pe Dan Mihalache din funcția de ambasador al României în Cipru
Peisaj de iarnă în românia
4
Urmează „cel mai sever episod de iarnă”, avertizează șefa ANM. Cod portocaliu de ninsori...
Alexandru Muraru și Marcel Ciolacu.
5
Alexandru Muraru (PNL), despre Marcel Ciolacu: Nu îşi poate justifica diploma de...
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Digi Sport
Și-a desfăcut fermoarul la JO de iarnă, chiar sub privirile logodnicului, iar acum vine răsplata
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
gunoaie pe camp arad
„Am vrut să-mi vând casa, că n-am mai putut”. Focar de infecție la marginea unui oraș din vestul țării. Primăria a fost somată
drum brancusi distrus
„O bătaie de joc!”. Cum arată drumul lui Brâncuși, de două milioane de euro, pentru care constructorul a fost amendat cu 4.250 de lei
masina de politie
Polițistul care a amendat un pompier voluntar care mergea să stingă un incendiu este cercetat. Nu ar fi la prima abatere
pompieri voluntari
Mărturia pompierului amendat de polițiști în timp ce mergea la un incendiu: „Putea să ardă casa, să fie persoane în casă”
masini in parcare
2.000 de șoferi au fost prinși că nu și-au plătit parcarea pe locurile Primăriei Capitalei, în două săptămâni
Recomandările redacţiei
florin iordache deputat psd in parlament
Ce a spus Florin Iordache, întrebat dacă s-a întâlnit cu judecătorii...
LIA SAVONEA
Prima reacție a Liei Savonea, după decizia CCR privind pensiile...
BUCURESTI - GUVERN - SEDINTA DE PRESA - 18 IUL 2025
Ministerul Dezvoltării a publicat proiectul de OUG privind reducerea...
dragos pslaru fb
Pîslaru, după decizia CCR: „Putem pune pe masă dovada îndeplinirii...
Ultimele știri
De ce a respins CCR sesizarea ÎCCJ privind pensiile magistraților. Argumentele judecătorilor constituționali
CSM, după decizia Curții Constituționale cu privire la pensiile magistraților: „Efecte grave asupra funcționării sistemului judiciar”
„Batogul de sturion” din Tulcea, un nou produs românesc protejat în UE. Comisia Europeană i-a acordat statutul IGP
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Patru zodii au noroc la bani din 18 februarie 2026. Destinul le împinge spre decizii importante
Cancan
Călăul lui Gheorghe Chindriș, dezvăluiri uluitoare. Motivul pentru care tânărul de 26 de ani l-a ucis pe...
Fanatik.ro
Costuri explozive la Arena Națională! Primăria București plătește factura la curent cât pentru un cartier cu...
editiadedimineata.ro
Jurnalist elvețian: Standard dublu la Jocurile Olimpice în favoarea sportivilor israelieni. Postul public i-a...
Fanatik.ro
Cum a apărut Sorana Cîrstea la petrecerea jucătoarelor de la Dubai. Fanii au fost impresionați: ”Cea mai...
Adevărul
Tensiuni în cercul apropiaților lui Putin. Un oligarh de top s-a plâns de izolarea totală a Rusiei
Playtech
De ce ar fi fost ucis Gheorghe Chindriș, de fapt. Cum a ajuns suspectul în casa lui, detalii tulburătoare ies...
Digi FM
Diana Dumitrescu, o nouă decizie drastică după ce s-a pocăit: „Mi-am dat viața Domnului și îl las să o...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
Cel mai bogat om din Ucraina a intrat "în acțiune"
Pro FM
Val de reacții după ce North West și-a etalat piercing-urile pe rețelele sociale. Kim Kardashian a apărat-o...
Film Now
De ce a murit Victoria Jones, fiica actorului Tommy Lee Jones. Ce au descoperit medicii legiști
Adevarul
„Plantele zombie” din grădina lui Epstein. Noi documente sugerează interesul pentru o substanță care ar anula...
Newsweek
Cum ține Casa de Pensii la secret modul de calcul al pensiilor? Pensionarii purtați pe drumuri și în instanță
Digi FM
Conacul lui Charlie Watts, scos la vânzare. Regretatul baterist de la The Rolling Stones a fost fascinat de...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
"Așteptări vs. realitate. Mă simt înșelată". A crezut că și-a închiriat cea mai frumoasă cameră cu vedere la...
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Calista Flockhart și Harrison Ford, sărut romantic pe pista aeroportului. Căsătoriți de 15 de ani, la fel de...
UTV
Loredana Groza vorbește despre relația dintre Iulia Vântur și Salman Khan. „Un bărbat care știe cum să...