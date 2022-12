La nici două luni de când preotul Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni, județul Iași, a fost filmat lovind o enoriaşă în faţa bisericii, Mitropolia Moldovei şi Bucovinei a ridicat toate sancţiunile care îl vizau pe părinte. Decizia a fost luată înainte de Crăciun, astfel că preotul poate sluji din nou. "Pentru un preot este un lucru foarte dureros să nu poată sluji", spune Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

Pe 9 noiembrie 2022, preotul Calistrat Chifan lovea o enoriașă chiar în curtea bisericii. S-a întâmplat în fața mai multor martori, iar incidentul a fost filmat de o persoană aflată în apropiere. Cazul a ajuns la poliție, după ce femeia agresată a făcut plângere. La scurt timp Arhiepiscopia Iaşilor i-a oprit dreptul de slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor.

"Părintele Calistrat Chifan de la Mănăstirea Vlădiceni a fost oprit de la slujirea celor sfinte pe durata cercetărilor, care s-au încheiat pe 23 noiembrie. Atunci s-a luat decizia de a fi oprit pentru încă o perioadă de 30 de zile de la slujirea celor sfinte. Poate spuneţi că e o pedeapsă prea blândă, însă pentru un preot este un lucru foarte dureros să nu poată sluji. Mai mult, această pedeapsă i-a afectat şi pe credincioşii care au continuat să vină la Mănăstirea Vlădiceni, dar nu s-au mai putut spovedi, cum făceau de obicei, la Părintele Calistrat", a declarat pentru Ziarul de Iași Lucian Apopei, director de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor.

De altfel, pe canalul său de YouTube, preotul Calistrat Chifan a publicat, pe 26 decembrie 2022, prima predică ținută de la revenirea în Sfântul Altar:

Cele două surori care au reclamat că au fost victime ale preotului Calistrat Chifan au fost chemate la Mitropolie să discute cu cei care se ocupau de cercetarea acestui caz, dar au refuzat să meargă. Potrivit directorului de comunicare al Arhiepiscopiei Iaşilor, există în acest sens şi un document primit de la cele două surori prin care refuză întâlnirea. Ulterior, însă, pe 27.12.2022, femeile ar fi depus o cerere scrisă către Mitropolia Moldovei şi Bucovinei, în care menţionau că "nu am fost primite nici până în acest moment în audienţă la IPS Teofan, nu am fost audiate în cadrul cercetărilor şi nu am primit niciun răspuns la cele 11 cereri pe care le-am formulat în acest caz".

Contactat de jurnaliștii de la Ziarul de Iași cu privire la revenirea în altar a preotului Calistrat Chifan, purtătorul de cuvânt al Patriarhiei Române, Vasile Bănescu a explicat că deciziile de acest fel țin de fiecare eparhie în parte:

"În condiţiile în care fiecare eparhie are autonomie administrativă locală, comentariul meu în cazul menţionat devine irelevant. Nu la fel de irelevante pot deveni însă urmările în timp ale oricărei decizii luate de o eparhie care se confruntă cu situaţii şi cazuri ce atrag atenţia la nivel naţional. Libertatea (decizională) presupune constant responsabilitatea (eparhială)", a declarat preotul Vasile Bănescu.

Părintele Calistrat (Constantin) Chifan este absolvent al Facultăţii de Teologiei Ortodoxă "Dumitru Stăniloae" din Iaşi, promoţia 2014. A urmat apoi cursuri de master, absolvite în 2016.

Editor : Izabela Zaharia