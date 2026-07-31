Preşedintele CJ Constanţa, Florin Mitroi, audiat ca martor, de către procurori, după percheziții la sediul unei firme unde e acționar

Preşedintele Consiliului Judeţean Constanţa, liberalul Florin Mitroi, a anunţat că a fost audiat ca martor la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, după ce procurorii au făcut, joi, o percheziţie la sediul firmei unde este acţionar. Mitroi a declarat că nu are nimic de ascuns, iar audierea nu a avut legătură cu activitatea desfăşurată ca preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa au anunţat, vineri, că procurorii au finalizat, joi, percheziţia desfăşurată la domiciliul lui Florin Mitroi şi la sediul firmei în care acesta este acţionar.

„Acţiunea a fost coordonată de Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, în colaborare cu Poliţia Economică, şi nu a vizat aspecte legate de activitatea administrativă. În urma percheziţiei nu au fost identificate sume de bani sau bunuri de valoare neobişnuită, fiind ridicate doar documente referitoare la activitatea societăţii comerciale”, au transmis reprezentanţii CJ Constanţa, scrie News.ro.

Ei au menţionat că, după finalizarea percheziţiei, Florin Mitroi (PNL) a fost citat să se prezinte, joi seara, la sediul Parchetului de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie, unde a fost audiat în calitate de martor.

Florin Mitroi a declarat că nu are nimic de ascuns şi că audierea sa nu a avut legătură cu activitatea desfăşurată la Consiliul Judeţean Constanţa.

„Respect faptul că autorităţile au decis audierea mea în calitate de martor şi le mulţumesc pentru profesionalismul de care au dat dovadă pe parcursul acestor activităţi. Am încredere că aceste demersuri să pună capăt speculaţiilor apărute în spaţiul public în ultimele luni, deoarece nu am nimic de ascuns. Am fost întotdeauna transparent şi mă bucur că, în ultimele două zile, am avut ocazia să demonstrez acest lucru. De asemenea, este important ca cetăţenii să ştie că audierea mea în calitate de martor nu are nicio legătură cu activitatea pe care o desfăşor în funcţia de preşedinte al Consiliului Judeţean Constanţa”, a afirmat Florin Mitroi.

Procurorii Parchetului General au făcut percheziţii, joi, în judeţul Constanţa, în dosarul în care sunt anchetaţi procurorii din cadrul Parchetului de pe lângă Curtea de Apel Constanţa Gigi Valentin Ştefan şi Teodor Niţă. Acţiunea s-a desfăşurat la sediile a trei persoane fizice şi la sediile sociale a zece persoane juridice. Surse apropiate anchetei afimă că ar fi vizate şi firme având legătură cu preşedintele CJ Constanţa, Florin Mitroi, al cărui nume apare, de altfel în dosarul celor doi procurori.

Reprezentanţii Consiliului Judeţean Constanţa au confirmat că una dintre percheziţii l-a vizat pe preşedintele CJ Constanţa, Florin Mitroi.

„Confirmăm faptul că domnul preşedinte a fost vizat de una dintre percheziţiile organizate astăzi. Acestea nu au avut legatură cu calitatea dânsului de preşedinte al Consiliului Judeţean sau cu activitatea administrativă, ci cu activitatea societăţii în care este acţionar. De altfel, percheziţia de acasă a fost făcută tocmai pentru că locuinţa este sediu al societăţii. În urma percheziţiei nu au fost ridicate sume de bani sau documente semnificative”, au precizat reprezentanţii CJ Constanţa.

Ei au adăugat că sediul Consiliului Judeţean nu a fost vizat de percheziţii.

Editor : B.E.