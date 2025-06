Preşedintele CJ Timiş: Au fost disponibilizaţi 250 de angajaţi. Tot atâţia vor mai pleca până în septembrie

Preşedintele Consiliului Judeţean (CJ) Timiş, Alfred Simonis, a declarat, marţi, că la nivelul instituţiei s-a făcut o reorganizare, în urma căreia circa 250 de oameni au fost disponibilizaţi de la începutul anului, urmând ca până în luna septembrie să mai plece alţi până în 300 de angajaţi.

"În aceste luni au plecat cam 250 de oameni, care au fost disponibilizaţi, iar până cel târziu la sfârşitul lunii septembrie, alţi 250-300 de angajaţi vor pleca. La finalul lunii septembrie vom avea spre 600 de oameni mai puţin în posturi ocupate, nu posturi goale, astfel că vor fi economii. Din fericire, bugetul nostru este unul cuprinzător şi am putut, la începutul anului, să asigurăm banii pentru salarizare, pentru salariile tuturor angajaţilor, mai ales că de atunci am început această disponibilizare. Am disponibilizat din sectoarele în care erau prea mulţi oameni şi eficienţă mică şi am suplimentat acolo unde era nevoie la investiţii, la economic, financiar, în zonele extrem de importante, unde se lucrează foarte mult, având în vedere că am demarat şi foarte multe proiecte în această perioadă. Bani avem pentru salarii, însă ne dorim să eficientizăm salariile, astfel încât să avem şi bani de investiţii, pentru că aceste multe investiţii pe care le-am declanşat în aceşti ani vor începe practic anul viitor", a afirmat Alfred Simonis, citat de Agerpres.

El a adăugat, în context, că printre investiţiile derulate de administraţia judeţeană se construieşte la Ciacova un centrul pentru recuperare antidependenţă de droguri, se va cumpăra la Giroc un fost castel cu condiţii hoteliere excelente unde vor fi transferaţi pacienţii de la Clinica de Psihiatrie din Timişoara, se mai construieşte un spital la Moşniţa, iar la aerodromul Cioca din municipiu se construieşte aerogara.

Preşedintele Consiliului Judeţean Timiş anunţa, la începutul lunii aprilie, că după finalizarea primei etape a analizei organigramei administraţiei judeţene, inclusiv la nivelul instituţiilor din subordine, vor fi desfiinţate în total 643 de posturi, la care se adaugă 130 de posturi care vor fi externalizate.

"Este vorba de posturile de pază, (la instituţii, n.r.) care prin lege este obligatoriu a fi păzite. Am făcut analize de risc pentru fiecare caz în parte, suntem cu altele în analiză încă, iar unele dintre ele trebuie prin lege a fi păzite cu pază fizică, dar nu vom mai avea agenţii noştri de pază la Consiliul Judeţean. Vom externaliza şi vom contracta firme specializate care ştiu să facă aceasta şi care au menirea de a face pază. Nu cred că noi, CJ, trebuie să avem sute de agenţi de pază. Deci, sunt 643 de posturi desfiinţate şi 130 externalizate. Din acestea, 559 sunt posturi ocupate, adică sunt şi oameni pe ele. (...) Erau posturi goale, uneori erau bugetate, ulterior banii aceia erau distribuiţi către bonusuri şi alte mecanisme sau se angajau oameni până la finalul anului. Desfiinţând aceste posturi, nu se mai pot aloca sume necesare pentru a putea fi apoi strecuraţi bani într-o parte sau alta. Din Consiliul Judeţean vor fi desfiinţate 51 de posturi", declara Alfred Simonis.

El sublinia, în context, că prin aceste restructurări, CJ va ajunge ca până la finele anului să facă economii de 103 milioane de lei, prin eficientizarea cheltuielilor.

"Sunt poate 30 de milioane de lei care au fost transferaţi de la bunuri şi servicii la dezvoltare. (...) Vor urma concursuri, structurile foarte stufoase vor fi restructurate masiv. Investiţiile vor continua. Zilnic avem investiţii. (...) Cred că etapa risipei începe să se încheie la Consiliul Judeţean Timiş. În funcţie de performanţa angajaţilor din CJ, de performanţa angajaţilor din structuri, vom mai modifica sau nu această organigramă în lunile următoare", explica preşedintele CJ Timiş.

Dintr-un total de 2.700 de angajaţi, CJ îşi reduce personalul cu peste 25%, potrivit lui Simonis.

