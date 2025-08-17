Live TV

Preşedintele Nicuşor Dan şi vicepremierul Tanczos Barna, întâlniri cu salvamontiştii din zona Brașov: despre ce au discutat

Președintele Nicușor Dan stă de vorbă cu salvamontiștii Foto: Salvamont Brașov

Preşedintele Nicuşor Dan a vizitat sâmbătă baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, salvamontiştii prezentându-i problemele cu care se confruntă. La rândul lor, salvamontiştii de la Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Barna. Imagini şi informaţii de la ambele întâlniri au fost prezentate de Salvamont Braşov.

„Cel mai important moment al zilei a fost întâlnirea salvatorilor montani cu Preşedintele României, Nicuşor Dan, pe Valea Sâmbetei”, conform unei postări făcute sâmbătă pe pagina de Facebook a Salvamont Braşov. Şeful statului a vizitat baza Salvamont de pe Valea Sâmbetei, unde i-a fost prezentate refugiul, activitatea zilnică şi problemele cu care ne confruntă zi de zi salvamontiştii.

„În cadrul discuţiilor, s-a subliniat necesitatea identificării unor soluţii concrete pentru problemele ridicate de salvatorii montani în ultima perioadă, astfel încât activitatea de salvare montană să se desfăşoare în continuare la cel mai înalt nivel profesional”, afirmă Sebastian Marinescu, director Salvamont Braşov.

De asemenea, Salvamontiştii din Râşnov s-au întâlnit cu vicepremierul Tanczos Brna, scrie news.ro.

„În paralel, colegii de la Salvamont Râşnov, aflaţi în tură de patrulare preventivă pe traseul turistic de pe Valea Mălăieşti, s-au întâlnit cu viceprim-ministrul României, domnul Tánczos Barna, care şi-a reafirmat sprijinul pentru susţinerea şi dezvoltarea activităţii Salvamont”, este mesajul de pe pagina Salvamont Braşov, însoţit şi de imagini.

Salvamont România a atras atenţia recent asupra deficitului major de personal din structurile de salvare montană, arătând că este nevoie urgentă de deblocarea a aproximativ 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional. „Altfel, fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor 326 de salvatori montani angajaţi existenţi în acest moment, şi prin care să se asigure o acoperire de circa 50% din necesarul real în primul an – funcţionarea serviciului în condiţii de siguranţă va deveni imposibilă”, afirmau reprezentanţii Salvamont.

Reprezentanţii Salvamont România arătau că structurile Salvamont „se confruntă cu un grad de acoperire a capacităţii operaţionale de doar 17,85%”.

„Reuşim un grad de răspuns de 100% la solicitări, dar realitatea reflectă un dezechilibru major între volumul de muncă şi resursele disponibile. (...) Dacă serviciile publice Salvamont nu vor fi consolidate, prin stabilirea unui cuantum realist şi proporţional al numărului de salvatori operativi, cu o recunoaştere a condiţiilor de periculozitate, a riscurile şi condiţiilor extreme în care se desfăşoară activitatea acestora, activitatea de salvare montană poate intra rapid în colaps.  Soluţia a fost identificată, nu impune cheltuieli mari, respectiv doar deblocarea a cca 300 de posturi de salvatori montani la nivel naţional. Altfel, fără aceşti noi salvatori care să se alăture celor 326 de salvatori montani angajaţi existenţi în acest moment, şi prin care să se asigure o acoperire de cca 50% din necesarul real în primul an – funcţionarea serviciului în condiţii de siguranţă va deveni imposibilă”, explica Salvamont România.

La acel moment, vicepremierul Tánczos Barna a afirmat că este nevoie de un dialog constructiv între Guvern şi consiliile judeţene pentru a se găsi o soluţie administrativă pentru funcţionarea şi consolidarea serviciilor de Salvamont din ţară.

Avertismentul Salvamont: este nevoie de angajarea a 300 de oameni pentru a menține funcționarea serviciului în condiții de siguranță

