Președintele Nicușor Dan va susține o conferință de presă începând cu ora 19:00

Administrația Prezidențială a anunțat că președintele Nicușor Dan va susține o conferință de presă miercuri, 8 aprilie, începând cu ora 19:00. Digi24.ro va transmite în format Live Text principalele declarații ale președintelui.

Administrația Prezidențială nu a anunțat o anumită temă de discuție, însă conferința de presă vine pe fondul mai multor subiecte de interes public.

Pe plan intern, ministrul Justiției i-a transmis oficial președintelui, în urmă cu o zi, propunerile pentru funcțiile de conducere de la Parchetul General, DIICOT și DNA. Detalii, aici.

Totodată, alte teme care pot fi abordate de jurnaliști sunt dosarul pozelor publicate de Elena Lasconi în campania din 2025, operațiunea de spionaj a GRU, descoperită de FBI, SRI și servicii din alte 14 state, decizia CNA de a suspenda emisia postului TV Realitatea Plus, tensiunile din coaliția de guvernare sau criza carburanților (temă abordată într-o altă conferință susținută de premierul Ilie Bolojan și ministrul Bogdan Ivan).

Pe plan extern, conferința este anunțată în ziua în care a fost decis armistițiul de două săptămâni între Statele Unite ale Americii, Israel și Iran. Detalii, aici.

