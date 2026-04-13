Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril după blocada anunțată de SUA împotriva Iranului

Prețurile petrolului au crescut puternic luni dimineață, depășind pragul de 100 de dolari pe baril, după ce Statele Unite au anunțat o blocadă a porturilor iraniene, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit lefigaro.fr, citat de News.ro.

Creșterea vine după ce, la finalul săptămânii trecute, cotațiile coborâseră până în jurul valorii de 97 de dolari pe baril.

Țițeiul West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în mai, a urcat cu 8,44%, ajungând la 104,72 dolari pe baril, în jurul orei 5:30 GMT.

În același timp, țițeiul Brent din Marea Nordului, referința globală, pentru livrare în iunie, se tranzacționa la 102,16 dolari pe baril, în creștere cu 7,31%, după ce înregistrase, la rândul său, un avans de peste 8%.

Potrivit Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), armata americană urmează să înceapă blocada porturilor iraniene luni, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), în lipsa unui acord pentru încetarea conflictului din regiune.

De cealaltă parte, Iranul susține că ar fi fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite, în cadrul discuțiilor desfășurate la Islamabad.

