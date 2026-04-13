Live TV

Prețul petrolului a depășit 100 de dolari pe baril după blocada anunțată de SUA împotriva Iranului

Data publicării:
Sonde petroliere Foto: Profimedia Images

Prețurile petrolului au crescut puternic luni dimineață, depășind pragul de 100 de dolari pe baril, după ce Statele Unite au anunțat o blocadă a porturilor iraniene, în contextul tensiunilor din Orientul Mijlociu, potrivit lefigaro.fr, citat de News.ro. 

Creșterea vine după ce, la finalul săptămânii trecute, cotațiile coborâseră până în jurul valorii de 97 de dolari pe baril.

Țițeiul West Texas Intermediate (WTI), cu livrare în mai, a urcat cu 8,44%, ajungând la 104,72 dolari pe baril, în jurul orei 5:30 GMT.

În același timp, țițeiul Brent din Marea Nordului, referința globală, pentru livrare în iunie, se tranzacționa la 102,16 dolari pe baril, în creștere cu 7,31%, după ce înregistrase, la rândul său, un avans de peste 8%.

Potrivit Comandamentului Militar American pentru Orientul Mijlociu (CENTCOM), armata americană urmează să înceapă blocada porturilor iraniene luni, la ora 14:00 GMT (17:00, ora României), în lipsa unui acord pentru încetarea conflictului din regiune.

De cealaltă parte, Iranul susține că ar fi fost „la un pas” de un acord cu Statele Unite, în cadrul discuțiilor desfășurate la Islamabad.

Editor : Andreea Dobra

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
viktor orban peter magyar(1)
1
Rezultate alegeri Ungaria 2026: Partidul lui Peter Magyar este câștigător. Orban admite...
viktor orban peter magyar
2
Alegeri în Ungaria 2026. Prezență record la vot. Secțiile din țară s-au închis. Acuzații...
Hungary Election
3
Peter Magyar, liderul Tisza, câștigător al alegerilor din 2026: „Ne-am recâştigat ţara...
Strait of Hormuz
4
După eșecul negocierilor de la Islamabad, Trump anunță o blocadă a SUA asupra Strâmtorii...
Donald Trump.
5
Fost director CIA cere demiterea „dezechilibratului” Donald Trump: „Al 25-lea amendament...
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Digi Sport
Reacție-fulger în Grecia: Răzvan Lucescu a refuzat "ordinul" lui Ivan Savvidis și a plecat din țară!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
donald trump
Trump se află în fața unei alegeri dificile: escaladarea conflictului sau negocierea (analiști)
trump
Trump a distribuit un articol care sugerează o blocadă navală a Iranului de către SUA ca opțiune în cazul eșuării negocierilor
iran-miting
Război în Orientul Mijlociu, ziua 43. Negocierile de la Islamabad se prelungesc peste noapte. SUA au început deminarea în Ormuz
Football in iran colours at back of net
FIFA a respins cererea Iranului de a muta în Mexic meciurile sale de la Cupa Mondială
Strâmtoarea Ormuz vazuta din satelit
Iranul nu poate localiza și îndepărta toate minele pe care le-a amplasat în Strâmtoarea Ormuz
Recomandările redacţiei
Hungary Election
Cine este Peter Magyar, viitorul prim-ministru al Ungariei
Parties Break Out In Budapest Streets After Opposition Win, Hungary - 13 Apr 2026
Budapesta, transformată în arenă de petrecere după alegerile care au...
bhghs
Trump îl atacă pe Papa Leon: „Nu-mi place de el. E dezastruos în...
accident ciolpani
Doi tineri de 20 de ani au murit, după ce mașina în care se aflau s-a...
Ultimele știri
„Alegerile din Bulgaria nu sunt de vânzare”, avertizează Andrei Ghiurov înaintea parlamentarelor. Premierul anunță măsuri dure
Incident la metrou, luni dimineață: un vagon s-a umplut de fum, pasagerii au coborât în stație
Premierul slovac Robert Fico reacționează după alegerile din Ungaria și îi promite o „cooperare strânsă” lui Peter Magyar
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Prințul Harry susține că relația dintre el și regele Charles ar fi fost sabotată de curteni. Cum a răspuns...
Cancan
Viktor Orban și-a recunoscut înfrângerea în urmă cu puțin timp. S-a scris istorie cu un RECORD incredibil
Fanatik.ro
Românii ar putea scăpa de chinul copiilor după cartea de identitate. Debirocratizare sub amenințarea amenzii
editiadedimineata.ro
Cum ar putea Viktor Orbán profita de o criză de securitate înainte de alegeri
Fanatik.ro
Ce s-a întâmplat, în mare secret, cu sicriul lui Mircea Lucescu la ora 7:30 în dimineața înmormântării...
Adevărul
Cine câștigă și cine pierde după alegerile istorice din Ungaria: Trump și Putin rămân fără cel mai important...
Playtech
Cum ai putea lua pensie dacă faci muncă în gospodărie. Tipurile de activități pentru care primești bani
Digi FM
Săptămâna Luminată 2026. Când se spală rufe. Ce alte tradiții sunt în fiecare zi
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A venit "nota de plată" pentru Gigi Becali, după ce a dat radarul peste cap și i-a certat pe polițiști
Pro FM
Cum arată Julia Chelaru, fosta membră a trupei Exotic, la aproape 50 de ani. Și-a etalat formele voluptoase...
Film Now
Nicole Kidman și Jamie Lee Curtis au legat o prietenie profundă la filmările pentru „Scarpetta”. „Ea are...
Adevarul
Castelul din Carpați, redescoperit pe un traseu spectaculos. Misterele cetății Colț, părăsită de secole la...
Newsweek
Venituri nepermanente ignorate la pensie. Pensionarii trebuie să refacă adeverințele contra unei sume mari
Digi FM
Cum păstrezi corect mâncarea de Paște. Greșelile care îți pot strica preparatele în doar câteva ore
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Când pică Paștele ortodox și Paștele catolic în următorii 10 ani (2027-2036). Calendar complet și diferențe...
Digi Animal World
Cum reacționează un câine atunci când e certat de stăpân pentru năzbâtia făcută. Imaginile sunt virale
Film Now
James Cameron crede că AI ar putea duce la o apocalipsă provocată de roboți, ca cea din „Terminator 2”
UTV
Mircea Lucescu și soția lui sunt împreună de 60 de ani și s-au cunoscut la cantina facultății. „A fost...