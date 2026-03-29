Prima hartă detaliată a îmbătrânirii creierului: de ce unele zone sunt mai vulnerabile la Alzheimer

Analiza a peste 41.000 de scanări RMN Rolul genelor în îmbătrânirea regională Legătura cu bolile neurodegenerative Inteligenţa artificială, esenţială pentru analiză

Îmbătrânirea creierului nu are loc uniform, iar diferenţele dintre regiuni sunt influenţate de factori genetici multipli, potrivit unui nou studiu care oferă prima hartă detaliată a acestui proces.

Un studiu publicat în revista GeroScience de cercetători de la University of Southern California analizează modul în care factorii genetici contribuie la îmbătrânirea diferitelor regiuni ale creierului, scrie News.ro.

Spre deosebire de abordările anterioare, care evaluau creierul printr-un singur scor de „vârstă cerebrală” estimat prin imagistică prin rezonanţă magnetică (RMN), recenta cercetare a analizat în detaliu cum îmbătrâneşte fiecare regiune a creierului separat.

„Vârsta cerebrală” reprezintă cât de „îmbătrânit” apare creierul pe imagini RMN comparativ cu vârsta reală, iar o diferenţă mai mare poate indica un risc crescut de declin cognitiv.

Citește și: Un studiu dezvăluie cele 37 de proteine din sângele centenarilor ​​legate de o viață mai lungă și mai sănătoasă

Analiza a peste 41.000 de scanări RMN

Cercetătorii au analizat scanări RMN de la 41.708 adulţi incluşi în UK Biobank, o bază de date de sănătate din Marea Britanie, şi au împărţit creierul în 148 de regiuni distincte. Pentru fiecare regiune au măsurat separat dacă îmbătrânirea este mai rapidă sau mai lentă decât normal.

Ulterior, cercetătorii au analizat ADN-ul participanţilor, testând peste 600.000 de variante genetice, pentru a identifica legăturile dintre aceste variante şi îmbătrânirea excesivă a anumitor zone din creier. Rezultatul a fost identificarea a 1.212 asocieri genetice semnificative, care descriu în detaliu unde şi cum îmbătrâneşte creierul.

Datele arată că diferitele regiuni ale creierului îmbătrânesc în ritmuri diferite, iar aceste diferenţe nu sunt întâmplătoare, ci sunt influenţate de grupuri de factori genetici distribuiţi.

Citește și: Evoluția Alzheimer la femei, accelerată de 20 de ori comparativ cu bărbații (studiu)

Rolul genelor în îmbătrânirea regională

Studiul evidenţiază o arhitectură poligenică, respectiv implicarea mai multor gene, ale căror caracteristici diferă de la o regiune la alta. Această abordare ajută la înţelegerea motivului pentru care anumite zone sunt mai vulnerabile la boli neurodegenerative.

Analiza a identificat atât variante genetice asociate cu îmbătrânirea accelerată, cât şi variante cu efect protector.

O genă, KCNK2, implicată în reglarea canalelor de potasiu care susţin semnalizarea electrică între neuroni, a fost asociată cu îmbătrânirea avansată în regiuni ale creierului afectate frecvent în boala Alzheimer.

În schimb, variaţii ale genei NUAK1, care contribuie la menţinerea structurii celulelor nervoase, au fost asociate cu un aspect mai „tânăr” al creierului în zone extinse ale cortexului.

Legătura cu bolile neurodegenerative

Un rezultat important al studiului este faptul că regiunile care prezintă cele mai mari grade de îmbătrânire accelerată sunt şi cele mai afectate în boala Alzheimer şi în demenţa frontotemporală.

Acest rezultat ajută la înţelegerea motivului pentru care unele zone ale creierului sunt afectate mai mult decât altele.

Citește și: Bărbaţii au tendinţa să-şi piardă cromozomul Y pe măsură ce îmbătrânesc. Cum este afectat organismul

Inteligenţa artificială, esenţială pentru analiză

Analiza nu ar fi fost posibilă fără utilizarea inteligenţei artificiale (AI).

Fiecare scanare RMN este o imagine tridimensională complexă, iar cercetătorii au dezvoltat o reţea neuronală tridimensională capabilă să identifice tiparele subtile de îmbătrânire în toate regiunile creierului simultan. Sistemul a fost antrenat să recunoască semnăturile structurale asociate vârstei, ceea ce a permis realizarea analizei genetice.

Autorii subliniază că aceste rezultate au, în prezent, valoare în principal pentru cercetare şi nu reprezintă un instrument de diagnostic clinic. Studiul deschide însă direcţii pentru cercetări viitoare privind identificarea persoanelor cu risc de demenţă şi dezvoltarea unor intervenţii ţintite pe termen lung.

Editor : Ana Petrescu

Top Citite
donald trump
1
„Trebuie să redeschidem Strâmtoarea Trump”. După Golful Mexic, liderul de la Casa Albă a...
Trecem la ora de vară 2026. Foto Getty Images
2
Trecem la ora de vară 2026: Cum se modifică ceasurile în această noapte și ce presupune...
marco rubio si volodimir zelenski in biroul oval
3
Marco Rubio îl acuză pe Volodimir Zelenski că a „minţit” în legătură cu garanţiile de...
Kash Patel la sedinta de confirmare in functia de sef al fbi
4
Hackeri cu legături cu Iranul au spart adresa de e-mail a șefului FBI și au publicat...
furt motorina
5
Metoda ingenioasă prin care sute de litri de motorină erau furați săptămânal de pe un...
Mircea Lucescu a rupt tăcerea, după ce a ajuns de urgență la spital!
Digi Sport
Mircea Lucescu a rupt tăcerea, după ce a ajuns de urgență la spital!
Descarcă aplicația Digi Sport
Te-ar putea interesa și:
Screenshot 2026-03-28 152929
Indignare în Mexic după ce Ambasada SUA postează un videoclip generat cu AI care încurajează migranții să se „auto-deporteze”
19.08.2023: Maschinenmensch, Künstliche Intelligenz Daten Datenstrom maschinelles Lernen Digitalisierung Techologie, Bil
Povestea bărbatului rămas fără soție și fără 100.000 de euro din cauza AI. „Eram fericit, aveam totul, acum sunt supărat pe mine”
barbat care foloseste telefonul pe retelele sociale
Un sfert dintre români spun că folosesc zilnic inteligenţa artificială, iar 41,6% că nu utilizează niciodată (sondaj Inscop)
openai sora
OpenAI a închis aplicația de generare video Sora, odată cu încheierea parteneriatului cu Disney
Irineu Darau
Apelul Ministerului Economiei pentru proiecte românești din domeniul AI și al tehnologiilor de semiconductori. Mesajul lui Irineu Darău
Recomandările redacţiei
A view of missile traces launched from Yemen at Israel sighted in the sky over Hebron, West Bank, on March 28, 2026
Război în Orientul Mijlociu, ziua 30. Rebelii houthi au lansat din...
Mircea Lucescu
Lui Mircea Lucescu i s-a făcut rău la antrenament. Starea...
avion awacs distrus pe pista unei baze din araboa saudita
Cum arată un avion-radar american complet distrus de iranieni într-o...
femeie cu umbrela si pelerina de ploaie
HARTĂ Cod galben de ploi și ninsori în aproape jumătate de țară...
Ultimele știri
Coreea de Nord testează un motor pentru rachete capabile să atingă SUA. Kim Jong Un: „O fază importantă a schimbării”
Trump a făcut o remarcă șocantă la adresa prințului moștenitor al Arabiei Saudite. Apoi l-a numit „războinic fantastic”
Tânăr prins de jandarmi cu spray lacrimogen și cuțit într-un autobuz din Bacău
Citește mai multe
Partenerii noștri
Pe Roz
Cea mai norocoasă zi din luna aprilie pentru fiecare zodie. E momentul care îți poate rescrie complet viitorul
Cancan
Filmul tragediei în care Ionuț și Mădălina și-au pierdut viața. Greșeala care le-a fost FATALĂ
Fanatik.ro
Scene teribile cu leșinul lui Mircea Lucescu! Cine i-a salvat viaţa selecţionerului: i-au făcut respirație...
editiadedimineata.ro
Elevii care duc România la mondialul de robotică: echipa CSH are nevoie de sprijin pentru a ajunge la Houston...
Fanatik.ro
Ultimele date despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu: i-a revenit pulsul în ambulanță și a fost dus...
Adevărul
„Mi-am cumpărat deja un al doilea apartament”. O femeie surprinsă de prețurile mici și cheltuielile ascunse...
Playtech
Țara care impune restricții la energie timp de o lună. Magazinele și restaurantele se închid mai devreme
Digi FM
A crezut că e doar oboseală de la liceu, dar a fost la un pas de moarte. Povestea unei tinere care aproape...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi Sport
A renunțat la televiziune pentru că era comparată cu mama ei și a dat lovitura! Tatăl său e o legendă
Pro FM
Jay-Z își apără fiica de criticii care cred că i se oferă totul pe tavă: „A muncit pentru asta”. Ce drum a...
Film Now
De ce a părăsit Antonio Banderas Hollywood-ul în apogeul carierei sale: „Am fost la un pas de moarte”
Adevarul
Tații „perfecți” care își distrug copiii fără să știe. Cum devine obsesia pentru fitness un pericol real
Newsweek
Pensie scăzută cu 400 lei la mica recalculare. Casa de pensii l-a informat pe pensionar de ce a pierdut banii
Digi FM
Țara din Europa care va oferi concediu plătit pentru câini și pisici bolnave. Angajații vor putea lipsi legal...
Descarcă aplicația Digi FM
Digi World
Vrei un creier ager și după 60 de ani? Știința spune că trebuie să începi aceste obiceiuri de tânăr
Digi Animal World
A pornit mașina de spălat și a auzit țipete din interior. Când a deschis, a realizat imediat că făcuse o...
Film Now
Ce au descoperit autoritățile în cazul fraudei comise asupra Ursulei Andress, fata Bond din anii '60. Scandal...
UTV
Loredana Groza dezvăluie cum își menține silueta la 55 de ani. „Sfătuiesc pe toată lumea să încerce”