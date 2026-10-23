Prima reacție a lui Călin Georgescu, după ce Curtea de Apel i-a respins cererea de a intra în arest la domiciliu

Reprezentanții lui Călin Georgescu au venit cu o reacție, după ce Curtea de Apel București a decis definitiv să îi respingă acestuia cererea de înlocuire a arestului preventiv cu arestul la domiciliu. „Nu ne pierdem încrederea în acei maigstrați care rămân drepți”, potrivit unei postări apărute pe contul lui Călin Georgescu.

Vineri, Curtea de Apel București a desființat decizia din primă instanță (decizie prin care Călin Georgescu urma să ajungă în arest la domiciliu). Detalii, aici.

„Chiar și în momentele cele mai grele, nu ne pierdem încrederea în acei magistrați care rămân drepți, își ascultă conștiința și pun legea mai presus de orice”, potrivit postării de pe contul oficial al lui Călin Georgescu.

În aceeași postare se amintește că luni, 26 octombrie, Tribunalul București va examina în primă instanță cererea DIICOT de a prelungi arestul preventiv față de Călin Georgescu pentru încă 30 de zile.

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Editor : M.G.