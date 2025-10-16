Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată, joi, la poliție, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune. Într-o primă reacție, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre ceea ce făcea sora sa, precizând că nu are o relație apropiată cu aceasta.

Carmen Dan a făcut câteva declarații înainte să intre la audieri, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune.

Întrebată dacă știa că sora sa se folosește de numele său pentru a înșela oameni, Carmen Dan a răspuns că „nu”.

„Am aflat târziu. Nu avem o relație foarte apropiată”, spune fosta ministră de Interne.

Despre sora ei, Carmen Dan a mai spus: „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”.

Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că sora fostei ministre de interne, Carmen Dan, se folosea, ca să câștige încrederea persoanelor vătămate, de numele surorii sale, dar și de relația de prietenie pe care o avea cu Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei de fotbal Dinamo, și așa ar fi reușit să păcălească toate aceste persoane, inclusiv medici stomatologi.

Prejudiciul calculat până acum în dosar depășește 1.300.000 de euro.

Au fost făcute 16 percheziții în această dimineață în București, Ilfov, Argeș și Buzău.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, precum şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, a transmis Poliţia Capitalei.

În august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către mai multe persoane că ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.

„Probele au arătat că, în perioada 2022 şi până în prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional folosindu-se de calităţi nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în companii de rafinare şi marketing şi de transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale, precizează sursa citată.

Editor : C.L.B.