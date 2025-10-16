Live TV

Video Prima reacție a lui Carmen Dan, după ce a aflat că sora sa i-ar fi folosit numele pentru a înșela oameni

Data actualizării: Data publicării:
Fostul ministru de Interne Carmen Dan
Fostul ministru de Interne Carmen Dan FOTO: INQUAM PHOTOS - Octav Ganea

Fosta ministră de Interne Carmen Dan este audiată, joi, la poliție, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune. Într-o primă reacție, Carmen Dan a declarat că nu știa nimic despre ceea ce făcea sora sa, precizând că nu are o relație apropiată cu aceasta. 

Carmen Dan a făcut câteva declarații înainte să intre la audieri, în dosarul în care sora sa este acuzată de înșelăciune. 

Întrebată dacă știa că sora sa se folosește de numele său pentru a înșela oameni, Carmen Dan a răspuns că „nu”. 

„Am aflat târziu. Nu avem o relație foarte apropiată”, spune fosta ministră de Interne. 

Despre sora ei, Carmen Dan a mai spus: „Am trimis-o către organele de cercetare să declare tot ce s-a întâmplat. Sunt singurii în măsură să stabilească gradul de vinovăție al fiecăruia”.

Surse judiciare au declarat pentru Digi24 că sora fostei ministre de interne, Carmen Dan, se folosea, ca să câștige încrederea persoanelor vătămate, de numele surorii sale, dar și de relația de prietenie pe care o avea cu Cristi Borcea, fostul finanțator al echipei de fotbal Dinamo, și așa ar fi reușit să păcălească toate aceste persoane, inclusiv medici stomatologi.

Prejudiciul calculat până acum în dosar depășește 1.300.000 de euro.

Au fost făcute 16 percheziții în această dimineață în București, Ilfov, Argeș și Buzău.

„Poliţişti din cadrul Direcţiei Generale de Poliţie a Municipiului Bucureşti- Serviciul de Investigare a Criminalităţii Economice Sector 2, cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Serviciului de Investigaţii Criminale Sector 2, dar şi cu sprijinul poliţiştilor din cadrul Secţiilor 6-28 Poliţie, au pus în executare 16 mandate de percheziţie domiciliară în Bucureşti şi în judeţele Ilfov, Argeş şi Buzău, precum şi 12 mandate de aducere, într-un dosar penal aflat sub supravegherea Parchetului de pe lângă Tribunalul Bucureşti, în care se fac cercetări pentru înşelăciune în formă continuată cu consecinţe deosebit de grave, a transmis Poliţia Capitalei.

În august 2024, poliţiştii Capitalei au fost sesizaţi de către mai multe persoane că ar fi fost înşelate cu privire la achiziţionarea unor locuinţe şi a unor autoturisme.

„Probele au arătat că, în perioada 2022 şi până în prezent, două femei, în vârstă de 51, respectiv 46 de ani, ar fi creat un mecanism infracţional folosindu-se de calităţi nereale, respectiv persoane cu putere de decizie în companii de rafinare şi marketing şi de transport produse petroliere, pentru a determina persoanele vătămate să achiziţioneze bunuri mobile şi imobile care urmau să iasă din patrimoniul societăţilor comerciale respective, prin divizarea acestora, şi să fie vândute la preţuri sub valoarea pieţei, bunuri care, în realitate, nu aparţineau celor două societăţi comerciale, precizează sursa citată.

Editor : C.L.B.

Urmărește știrile Digi24.ro și pe Google News

Top Citite
ore de lucru, zi de munca, working hours
1
Prima țară din UE care va introduce ziua de lucru de 13 ore: „Distrugerea oricărui...
plaja-demolare constructii-octombrie 2025
2
Imagini ca după ciclon pe litoral: operatorii de plaje au demolat construcțiile, după ce...
bani-lei-1536x866
3
Salariul minim majorat, după directiva UE. Economist: În România va fi interpretată ca...
mana introduce card in atm, close up
4
O bancă dispare din România. Ce se întâmplă cu clienții și până când pot fi folosite...
ben hodges profimedia-0478130954
5
Generalul Ben Hodges îl amenință direct pe Putin: „Kaliningrad va fi distrus în primele...
Rusul de 20.000.000 €, decizie radicală! Soția colegului ucrainean: ”Cât de ofensați sunt acești ticăloși”
Digi Sport
Rusul de 20.000.000 €, decizie radicală! Soția colegului ucrainean: ”Cât de ofensați sunt acești ticăloși”
Descarcă aplicația Digi Sport
Recomandările redacţiei
carmen dan
Surse: Sora fostei ministre de Interne Carmen Dan, săltată de...
Barajul-Hidrocentralei-Portile-de-Fier-I
Lege controversată. Ministrul Energiei anunță reluarea lucrărilor la...
florentina ionita radu 3
Șefa Spitalului Militar Central, prima femeie-general din istoria...
A security officer shows the screening of a passenger's hand luggage containing two bottles with liquids at a security gantry at Zurich airport
SRI anunță care sunt regulile pentru transportul lichidelor în...
Ultimele știri
O învățătoare a avut în septembrie un salariu mai mic cu 700 de lei decât minimul pe economie: Cum încurajăm tinerii să vină în sistem?
Animalele de companie rămân considerate „bagaje” la zborurile cu avionul. Cum îi afectează pe pasageri decizia Curții de Justiție a UE
Ce comune din România ar putea să devină municipii. Zeci de orașe riscă să își piardă statutul din cauza lipsei de locuitori
Citește mai multe
Te-ar putea interesa și:
BUCURESTI - CARMEN DAN - DECLARATII
Carmen Dan, martor în dosarul fișelor medicale false pentru permise de conducere
Liviu Dragnea și Irina Tănase, înconjurați de jurnaliști în fața penitenciarului Rahova.
Primii politicieni care au venit să îl viziteze pe Liviu Dragnea. Cu cine își petrece primele ore în libertate
dragnea_carmen dan_INQUAM_PHOTOS_Octav_Ganea_
Carmen Dan: Avem ocazia ca Liviu Dragnea să vorbească despre relația cu Viorica Dăncilă, ea a scris o carte
carmen dan si viorica dancila in parlament
Viorica Dăncilă nu se află pe lista PSD Teleorman pentru parlamentare. Nici Carmen Dan nu mai intră în Parlament
dan iordache
Cum au reacționat Florin Iordache și Carmen Dan la vestea că nu vor mai prinde un loc în Parlament
Partenerii noștri
Pe Roz
Kim Kardashian, dezvăluiri despre căsnicia toxică cu rapperul Kanye West: „Nu mă simțeam în siguranță”
Cancan
Meteorologii Accuweather anunță o lună noiembrie istorică în România. Temperaturi ciudate în București
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
editiadedimineata.ro
Creierele delfinilor eșuați au prezentat semne ale bolii Alzheimer
Fanatik.ro
Top 3 meciuri ale naționalei realizat de Mircea Lucescu! De ce victoria cu Austria este colosală pentru Il...
Adevărul
Costul vieții în 2025: cele mai accesibile și cele mai scumpe țări din lume. Cât te costă să trăiești în...
Playtech
Ce se întâmplă cu locul de muncă în timpul serviciului militar. Explicaţia ministrului Apărării
Digi FM
Cabiria, fiica de 26 de ani a actriței Maia Morgenstern, despre primele săptămâni ca mamă: „E cel mai frumos...
Digi Sport
A divorțat după 12 ani de ”cea mai frumoasă femeie din lume” și n-a stat pe gânduri: ”Trăiesc aici”
Pro FM
Kevin Federline susține că a prins-o pe Britney Spears vorbind cu Justin Timberlake, în ajunul nunții...
Film Now
Tom Cruise și Ana de Armas s-au despărțit după o relație de nouă luni: „Și-au dat seama că le este mai bine...
Adevarul
Criza foștilor coasigurați: ce pot face românii rămași fără asigurare ca să evite Urgențele
Newsweek
Anunț de la Casa de Pensii pentru o categorie de pensionari: Primiți bani în plus
Digi FM
O tânără prezentatoare TV din Milano a fost ucisă de iubitul ei de 52 de ani. Cearta ar fi izbucnit după ce...
Digi World
Planeta Y? Astronomii au găsit noi indicii despre o lume ascunsă în sistemul nostru solar
Digi Animal World
Momentul când un bărbat este atacat de un urs într-o parcare. Imaginile au devenit virale
Film Now
Cybill Shepherd, despre neînțelegerile cu Bruce Willis și Christine Baranski. A jucat cu fiecare în seriale...
UTV
Kim Kardashian a lansat lenjerie intimă cu păr pubian fals. „Să sune cineva la 112”