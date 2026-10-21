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Prima reacție a noului premier după atacul din școala din Bistrița: „Nu există scuze pentru violență”

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Luca Niculescu
Luca Niculescu. Foto: Inquam Photos / Octav Ganea
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Din articol
Noi informații din ancheta privind atacul de la Bistrița Procurorii verifică o posibilă motivație rasială

Noul premier Luca Niculescu a avut miercuri prima reacție după atacul de luni dimineață de la o școală gimnazială din Bistrița, unde un elev de 13 ani a atacat cu un cuțit o profesoară și mai mulți elevi, dintre care doi au fost răniți. Acesta a anunțat că Executivul va elabora urgent un plan pentru creșterea siguranței în școli, cu participarea Ministerului Educației, a Ministerului de Interne, a profesorilor, psihologilor și reprezentanților elevilor.

Premierul a precizat că securitatea în unitățile de învățământ a fost primul subiect pe care l-a discutat cu miniștrii, în contextul atacului violent de la Bistrița:

Acesta a fost primul subiect pe care l-am abordat după tragedia care s-a întâmplat la Bistrița. Și vreau să-mi exprim întreaga solidaritate și compasiune cu profesorul, profesoara și cu elevii care au fost răniți și să le urez însănătoșire cât mai rapidă. Vreau să spun foarte clar că nu există scuze pentru violență și am decis împreună cu acești miniștri să facem cât mai rapid un plan concret de acțiune, în care să fie implicate mai multe instituții, să fie implicat Ministerul de Interne, alături de specialiști, alături de profesori, de asociații de elevi, de psihologi, pentru a veni cu soluții rapide. Trebuie să abordăm mai multe aspecte, dar este una dintre prioritățile esențiale ale ministrului Educației”.

Șeful Executivului nu a precizat ce măsuri concrete ar putea fi incluse în plan sau când vor intra acestea în vigoare, dar a insistat asupra necesității unor soluții rapide, care să implice atât autoritățile, cât și reprezentanții comunității școlare.

Noi informații din ancheta privind atacul de la Bistrița

Declarațiile premierului vin în contextul în care procurorii continuă cercetările pentru a stabili motivele atacului comis de elevul de 13 ani. Minorul este internat în continuare la Psihiatrie Infantilă, în Cluj-Napoca, unde se află alături de mama sa. Ambii urmează să fie audiați de procuror, în timp ce tatăl copilului se află în străinătate.

Potrivit informațiilor transmise de reporterul Digi24 Bogdan Băcilă, băiatul a fost obligat să poarte o brățară electronică de monitorizare, iar șase elevi și o profesoară au obținut ordine de protecție în urma incidentului.

Anchetatorii au efectuat percheziții în camera minorului și urmează să realizeze o percheziție informatică a telefonului acestuia, pentru a verifica inclusiv mesajele și postările de pe rețelele sociale.

Procurorii au stabilit că atacul a fost premeditat, în condițiile în care elevul își pregătise gestul cu mai multe luni înainte. Potrivit datelor din anchetă, acesta își cumpărase o cască militară, o cagulă și o pereche de mănuși, pentru a semăna cu membrii trupelor speciale, și a venit la școală cu un briceag. În dimineața atacului, a plecat de acasă îmbrăcat în hainele obișnuite, fără să trezească suspiciunile familiei, iar ulterior s-a schimbat în toaleta unității de învățământ.

Procurorii verifică o posibilă motivație rasială

În toaleta școlii au fost descoperite mesaje scrise în limba engleză și însemne extremiste, de extremă dreapta, care sunt analizate în cadrul anchetei.

Potrivit informațiilor prezentate de anchetatori, elevul vizat de agresor era un copil de clasa a VI-a, pe care minorul de 13 ani îl considera indian, cel mai probabil din cauza culorii mai închise a tenului. Procurorii iau în calcul ipoteza unei motivații rasiale, însă nu au stabilit deocamdată dacă băiatul trecuse printr-un proces de radicalizare.

Școala în care s-a produs incidentul fusese inclusă anterior într-un program de prevenire a radicalizării și a extremismului, iar polițiștii desfășuraseră activități de informare despre fenomenul de bullying inclusiv în clasa elevului agresor. În urma uneia dintre aceste întâlniri, o reprezentantă a autorităților a discutat cu diriginta despre comportamentul băiatului, iar aceasta i-ar fi transmis că elevul nu ridicase probleme și avea rezultate bune la învățătură.

În timpul atacului, mai mulți elevi au intervenit pentru a-și ajuta colegii și profesoara, iar unul dintre ei a fost rănit. Potrivit informațiilor prezentate de Digi24, intervenția acestora a contribuit la limitarea consecințelor incidentului.

Întrucât are 13 ani, elevul agresor nu răspunde penal, iar eventualele măsuri de protecție și supraveghere intră în competența Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Bistrița-Năsăud.

Editor : A.D.

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