Prima reacție a Rusiei după explozia din Portul Constanța: Ambasada de la București susține că e o dronă ucraineană

Ambasada Rusiei la București a transmis un comunicat din presă în care susține că drona navală care a explodat în Portul Constanța este una ucraineană și afirmă că „orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”. Nicușor Dan a declarat anterior că incidentul este o consecință a războiului declanșat de Rusia în Ucraina.

„Având în vedere informațiile intenționat incomplete difuzate de Ministerul Apărării Naționale al României cu privire la drona maritimă care a explodat în portul Constanța, precum și la alte trei drone similare aflate în derivă către apele teritoriale românești, Ambasada Rusiei în România aduce la cunoștința opiniei publice românești faptul că este vorba despre vehicule maritime fără pilot ucrainene, utilizate de regimul de la Kiev pentru comiterea de acte teroriste împotriva navelor civile și pentru crearea unor amenințări la adresa siguranței navigației în Marea Neagră. Orice încercări de a asocia, direct sau indirect, aceste drone cu Rusia și de a atribui acesteia responsabilitatea pentru incidentul respectiv sunt lipsite de orice temei”, a transmis Biroul de Presă al Ambasadei Federației Ruse la București.

Deocamdată nu există nicio informație oficială care să indice cu certitudine tipul de dronă, proveniența și modul în care aceasta a ajuns în Portul Constanța.

Reacția Ambasadei ruse vine după ce președintele Nicușor Dan a transmis că situația din Portul Constanța este consecința directă a războiului de agresiune declanșat de Rusia împotriva Ucrainei.

O dronă navală a explodat vineri dimineață în Portul Constanța. Incidentul s-a petrecut în apropiere de danele 77 -78 ale Portului Constanța, iar autoritățile au activat planul Roșu de Intervenție. Conform primelor informații, nu există victime. MApN a anunțat că drona este „de tipul celor folosite în războiul din Ucraina”, iar cazul este cercetat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Constanța. A fost emis mesaj Ro-Alert în zona portului, oamenii fiind sfătuiți să se adăpostească.

Editor : B.E.