Prima scumpire la pompă în România, din cauza războiului în Orientul Mijlociu. Cât costă un litru de benzină și de motorină

Preţul benzinei a depăşit 8 lei/litru în toate staţiile Petrom, marcând prima scumpire a carburanţilor de la declanşarea războiului din Orientul Mijlociu, relatează Profit.ro.

Preţul carburanţilor a crescut în România, benzina depăşind pragul de 8 lei pe litru în toate staţiile Petrom, după ce OMV Petrom a majorat preţurile atât la benzină, cât şi la motorină cu aproximativ 15 bani pe litru.

Potrivit sursei citate, aceasta este prima scumpire a carburanţilor înregistrată pe piaţa locală după declanşarea războiului din Iran, majorarea fiind considerată una semnificativă pentru o singură ajustare de preţ, scrie News.ro.

În urma acestei decizii, benzina standard comercializată în staţiile Petrom a depăşit pragul de 8 lei/litru la nivel naţional. În acelaşi timp, şi motorina s-a scumpit cu acelaşi cuantum.

Şi Lukoil a efectuat o majorare de preţ similară, de 15 bani/l la motorină şi de 14 bani/l la benzină, noile preţuri în staţiile din Bucureşti fiind de 8,41-8,42 lei/l la diesel şi de 8,06-8,11 lei/l la benzina standard.

De regulă, modificările operate de liderul pieţei sunt urmate, în scurt timp, de ajustări similare din partea celorlalţi mari distribuitori de carburanţi, precum MOL, Rompetrol sau Lukoil, notează Profit.ro.

Evoluţia preţurilor la pompă vine în contextul tensiunilor geopolitice din Orientul Mijlociu, care au determinat creşterea cotaţiilor petrolului pe pieţele internaţionale şi au amplificat temerile privind posibile perturbări ale aprovizionării globale cu ţiţei.

În România, preţurile carburanţilor sunt influenţate în principal de evoluţia cotaţiilor internaţionale ale petrolului şi ale produselor petroliere rafinate, dar şi de nivelul taxelor, accizele şi TVA reprezentând o parte semnificativă din preţul final plătit la pompă.

Analiştii avertizează că, în cazul în care tensiunile din regiune vor continua să împingă în sus preţul petrolului, scumpirile carburanţilor ar putea continua şi în perioada următoare.

