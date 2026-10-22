Prima vizită bilaterală a unui lider canadian în Turcia. Mark Carney se întâlnește cu Tayyip Erdogan pentru a reduce dependența de SUA

Prim-ministrul canadian Mark Carney se va întâlni joi cu preşedintele Tayyip Erdogan în Turcia, marcând prima vizită bilaterală a unui lider canadian, în contextul eforturilor sale de a aprofunda relaţiile comerciale cu alte „puteri medii” şi de a reduce dependenţa Canadei faţă de SUA, relatează Reuters.

Carney şi Erdogan urmează să semneze o declaraţie de aprofundare a cooperării în patru domenii, printre care apărarea şi energia, a declarat o sursă la curent cu acest subiect.

Mark Carney se află într-un turneu comercial mondial, prin care speră să protejeze Canada de un război comercial cu SUA, ţară în care preşedintele Donald Trump a aplicat tarife vamale drastice şi a pus sub semnul întrebării suveranitatea ţării vecine.

Turcia, membră a NATO, caută noi investiţii şi colaborări pentru industria sa de apărare în plină expansiune, pentru noile centrale nucleare şi pentru sectorul minier.

Biroul lui Carney a declarat că vizita are ca scop „poziţionarea Canadei ca partener cheie în domeniul comerţului şi al investiţiilor”.

Deşi schimburile comerciale dintre Canada şi Turcia sunt nesemnificative - Turcia a reprezentat mai puţin de 0,3% din totalul comerţului cu mărfuri al Canadei, adică 4,34 miliarde de dolari canadieni (3,09 miliarde de dolari) - comerţul bilateral a crescut cu aproape 50% în ultimii cinci ani.

„Această vizită face parte din necesitatea geopolitică de a le transmite americanilor că nu stăm cu mâinile în sân, aşteptându-i”, a declarat Bessma Momani, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea din Waterloo.

În ultimul an, Canada a semnat peste 20 de acorduri comerciale, ca parte a eforturilor lui Mark Carney de a dubla exporturile către ţările din afara SUA în următorul deceniu. În ianuarie, el s-a deplasat la Beijing pentru a restabili relaţiile deteriorate cu China, încheind un acord care a redus semnificativ tarifele vamale la vehiculele electrice şi la canola.

În ciuda criticilor potrivit cărora China reprezintă un risc de securitate - având în vedere că autorităţile canadiene au constatat anterior că Beijingul a intervenit în cel puţin două scrutine federale -, Carney a descris China ca fiind un partener comercial „mai previzibil” decât SUA.

Cu toate acestea, Canada încă îşi direcţionează aproape 70% din exporturi către SUA.

Represiunea Turciei împotriva opoziţiei începând din 2024 şi arestările care vizează comunitatea LGBTQ+ au stârnit critici. Carney s-a concentrat însă mai puţin pe drepturile omului decât predecesorii săi.

„Carney va trebui să găsească un echilibru foarte delicat în Turcia între deschiderea de noi posibilităţi economice pentru Canada şi încercarea de a menţine rolul Canadei de putere medie în lupta pentru egalitate”, a declarat Anna Agathangelou, profesoară de ştiinţe politice la Universitatea York.

Ankara susţine că sistemul său judiciar este independent, negând faptul că anchetele sau procesele ar avea motivaţii politice.

La summitul NATO din iulie, Carney şi Erdogan au demarat negocierile pentru un acord de liber schimb, în cadrul căruia Turcia a acceptat, de asemenea, să adere la Banca Canadei pentru Apărare, Securitate şi Rezilienţă în calitate de membru fondator.

Turcia a purtat discuţii cu firma canadiană de inginerie AtkinsRealis, precum şi cu Korea Electric Power Corporation din Coreea de Sud şi cu State Power Investment Corporation din China, cu privire la posibila construire a celei de-a doua şi a treia centrale nucleare pe care le are în plan.

În 2024, Canada a eliminat restricţiile privind exportul de arme către Turcia, inclusiv cele referitoare la tehnologia optică utilizată în dronele pe care Turcia le exportă către zeci de ţări. Canada exportă în principal linte, aeronave şi produse electronice către Turcia, iar din această ţară importă dispozitive medicale, nave de pescuit, motoare de avion şi bijuterii.

Editor : A.C.