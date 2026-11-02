Primar dat în judecată de fostul profesor pentru că nu i-a acordat titlul de „Cetățean de Onoare”: „Ar fi trebuit să-l las repetent”

Dumitru Marin, un profesor în vârstă de 85 de ani din Vaslui, cere în instanță titlul de Cetățean de Onoare al municipiului și anularea procedurii de acordare a distincției pentru cinci persoane. De asemenea, acesta cere și suspendarea din funcție a primarului municipiului, Lucian Braniște, care i-a fost elev.

Dumitru Marin este de părere că distincția i se cuvine, având în vedere contribuția pe care a adus-o la viața culturală a județului Vaslui.

În fața instantei, Dumitru Marin a precizat că primarul i-a fost elev și că îi „pare rău că nu l-a lăsat repetent, pentru că poate așa ar fi învățat ceva”. Acesta a cerut „pedepsirea conform legii a cetățeanului Braniște Lucian, care se crede mai presus de lege”, scrie vremeanoua.ro.

În documentele depuse la dosar, Marin precizează că titlul de Cetățean de Onoare reprezintă un drept, nu o favoare acordată de primar.

După înfățișarea de la Tribunal, Dumitru Marin a participat și la ședința Consiliului Local Vaslui, unde a vorbit despre un abuz administrativ.

Consiliera locală Luminița Vârlan i-a cerut să adopte un ton mai moderat și a explicat că dosarul candidaturii profesorului pentru titlul de Cetățean de Onoare a fost analizat în Comisia de Cultură și Învățământ, unde s-a constatat că lipsesc anumite documente.

„Domnule profesor, vă rog, la vârsta dumneavoastră cred că vă faceți un pic de rușine. (…) Mă faceți să îmi fie rușine că mi-ați fost profesor. În legăturã cu dosarul candidaturii dumneavoastră la titlul de Cetățean de Onoare, ieri s-a întrunit Comisia de Cultură și Învățământ în care s-au analizat restul dosarelor, printre care și al dumneavoastră. S-a constatat că sunt documente lipsă. În momentul în care dosarul va fi complet, va intra în analiză și va primi un aviz pentru a veni în plen”, i-a transmis consiliera.

Pe lângă acordarea titlului, profesorul cere anularea hotărârilor Comisiei de Cultură și ale Consiliului Local, suspendarea primarului Lucian Braniște și audierea acestuia în instanță. De asemenea, cere și ca mai mulți reprezentanți ai administrației locale să fie chemați pentru explicații și a indicat trei persoane pe care dorește să le audieze ca martori.

Editor : A.P.